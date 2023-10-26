Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 13:33

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10/2023, 3 con giáp sau tài vận dồi dào, có thể tạo dựng được khối tài sản đồ sộ.

Tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10, người tuổi Tuất chọn nhiều công việc, chưa phân bổ thời gian hợp lí.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chưa phân bổ thời gian hợp lí. 

Tình cảm: Tình cảm không hạnh phúc, bạn không còn nhiều niềm vui. 

Tài lộc: Tài lộc của bạn hạn chế, chưa thể có nhiều tài chính cùng một lúc.     

Sức khoẻ: Xoa bóp, cải thiện tình trạng đau nhức. 

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Dậu. Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Dậu nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Dậu vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, đúng 2 ngày 27/10 và 28/10, tuổi Dậu sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Dậu sẽ được toại nguyện.

Không những có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn cho riêng mình, mà còn giúp đỡ gia đình thịnh vượng hơn. Nếu không thể tạo dựng được khối tài sản đồ sộ thì ít nhất cũng cơ được cơ ngơi vững chắc không ai sánh bằng.

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 2 ngày 27/10 và 28/10: 3 con giáp được quý nhân tặng lộc phú quý, gặp thời vượng phát, nhanh chóng giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 4 ngày cuối tháng 10/2023 (27/10 - 31/10), 3 con giáp sau làm việc gì cũng thuận lợi, được nhiều lộc của trời ban, gặt hái thành công bất ngờ.

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