Đúng 19h17 ngày 19/7: 3 con giáp có sự nghiệp ngày càng thăng tiến, phát triển, nhiều tài lộc, công thành danh toại, tài chính dư dả, đẩy lùi những tai họa và bệnh tật, cuộc sống ấm no

Tâm linh - Tử vi 18/07/2023 22:25

Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bản mệnh trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong.

Tuổi Dần

Bạn xông xáo là tốt nhưng cũng cần giữ chừng mực nhất định, không nên có hành động quá khích mà khiến người khác phản cảm. Song đường tài lộc có dấu hiệu bất ổn, tiền có nhưng chưa chắc đã giữ được trong tay. Con giáp này có khả năng kiếm tiền khá tốt nhưng lại dễ tin người nên có thể sẽ bị kẻ xấu lừa gạt. Tuy nhiên họa tới sát gần chẳng thể tránh, chỉ có thể làm giảm nhẹ để hạn chế xui xẻo mà thôi. 

Ngũ hành xung khắc lại khiến tình cảm lứa đôi xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn nứt. Với người độc thân, có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để tuổi Dần nuôi hi vọng cùng ai đó xây dựng một mối quan hệ mới, nhất là khi bạn chưa thực sự hiểu hết về con người đối phương.

Đúng 19h17 ngày 19/7: 3 con giáp có sự nghiệp ngày càng thăng tiến, phát triển, nhiều tài lộc, công thành danh toại, tài chính dư dả, đẩy lùi những tai họa và bệnh tật, cuộc sống ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tự tin và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu. Con giáp này sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bản mệnh trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, cây cao thì đón gió lớn, cũng bởi vì quá mạnh mẽ và nổi bật nên con giáp này dễ trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân muốn đặt điều, bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín của tuổi Mão. Bản mệnh nên tránh hành động lỗ mãng, nóng nảy để không gặp phiền toái không đáng.

Vận trình tình cảm có chiều hướng sa sút, mọi thứ không diễn ra như ý dù tuổi Mão đã cố sắp xếp, lên kế hoạch cẩn thận. Hạnh phúc là điều ai cũng muốn nhưng đôi khi cần chấp nhận sự thật, dựa vào thực tế để có cách hành xử thích hợp.

Đúng 19h17 ngày 19/7: 3 con giáp có sự nghiệp ngày càng thăng tiến, phát triển, nhiều tài lộc, công thành danh toại, tài chính dư dả, đẩy lùi những tai họa và bệnh tật, cuộc sống ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể tận dụng cơ hội để kiếm tiền thông minh hơn. Bạn nhận ra tầm quan trọng của việc tập trung và đầu tư tâm huyết để thay đổi cuộc sống. 

Tuy nhiên, trong tình cảm, có thể xảy ra xung đột trong lối tư duy và gây cãi vã với nửa kia. Hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đối phương. Đồng thời, tuổi Thìn cần tránh những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cho thai kỳ, như di chuyển vị trí và sửa chữa đồ vật hướng Tây Nam trong phòng ngủ.

Đúng 19h17 ngày 19/7: 3 con giáp có sự nghiệp ngày càng thăng tiến, phát triển, nhiều tài lộc, công thành danh toại, tài chính dư dả, đẩy lùi những tai họa và bệnh tật, cuộc sống ấm no - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

Sự hòa đồng và khả năng giao tiếp tốt giúp 3 con giáp này dễ dàng hòa nhập vào các nhóm và tạo một môi trường thoải mái cho mọi người.

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