Đúng 19h ngày 29/11: 3 con giáp tiền tài phủ phê, thu nhập tăng vọt, giàu sang chạm nóc, đại cát đại lợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 29/11/2023, vận trình của tuổi Tỵ có khá nhiều biến động. Điềm báo có tiểu nhân phá hoại, bản mệnh cần hết sức lưu ý để không rơi vào bẫy. Con giáp này có tài nhưng quá chủ quan, tin vào nhận định của mình mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

Vận trình tình duyên kém sắc, người độc thân dù rất cố gắng nhưng mãi vẫn chưa thoát được tình cảnh cô đơn, lẻ loi bởi chưa tìm được người thực sự ưng ý với mình. Tình yêu chưa tới cũng đừng quá lo lắng. Thay vào đó, nên dành thời gian hoàn thiện và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Tỵ cũng không mấy hòa hợp. Bản mệnh có thể gặp phải những kẻ xu nịnh, tiếp cận mình với ý đồ lợi dụng. Chính vì vậy, cần phải luôn giữ vững lý trí của mình, biết phân biệt ai là người tốt, kẻ xấu để không rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chuyện tình yêu đôi lứa của người tuổi Tuất phát triển tốt đẹp, người độc thân cũng sẽ có nhiều cơ hội “thoát ế”. Bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, cốt là bạn chịu mở lòng ra thì sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp mà thôi.

Tuy nhiên, người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ mình, đầu óc luôn tỉnh táo nếu không muốn sa vào cám dỗ.

Song dù có dư dả thế nào thì bạn cũng không nên tiêu xài quá lãng phí nhé. Hãy luôn để dành cho mình một khoản tiết kiệm phòng khi cần gấp, có như vậy thì khi biến cố xảy ra, bạn mới không quá bị động.

Đường công danh sự nghiệp không có điều gì đáng lo ngại. Phong độ ổn định giúp bạn bình tĩnh đối mặt với những rắc rối bất ngờ và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hợp lý, nhờ vậy mà bạn đạt được sự tin tưởng rất lớn trong tập thể.

Đây là thành quả sau rất nhiều nỗ lực của bản mệnh, hãy cố gắng duy trì điều này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ chú tâm vào công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc tạo nhiều thử thách, chinh phục nhiều lĩnh vực mới.

Tình cảm: Thay đổi hoàn toàn tư duy phản biện, bạn chủ động chia sẻ cùng đối phương.

Tài lộc: Giữ vững thu chi ổn định.

Sức khoẻ: Bệnh ho dễ ảnh hưởng đến phổi, nên thăm khám.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.