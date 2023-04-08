Đúng 18h ngày mai (8/4/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang

Công việc của người tuổi Sửu đang có họa thị phi đeo bám gây ra sự cản trở cho bước tiến thân, đối với những dự án quan trọng nếu có thể tạm dừng thì càng tốt không thì hạn chế tối đa việc triển khai. Vận trình tài lộc lâm vào cảnh khốn cùng, cuộc sống cá nhân cần phải thắt chặt chi tiêu hết mức có thể. Con giáp độc thân tình cảm không có sự ổn định chắc chắn, chính tính cách của bạn khiến đối phương cảm nhận rõ sự bất an.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Bảy 08/04/2023, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Mùi phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay Tuổi Mùi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN

Xem tử vi 12 con giáp thứ bảy 8/4/2023, nếu tuổi Thìn cảm thấy chán nản, có khả năng cao là bạn đang làm việc quá nhiều và không chú ý đến sức khỏe của mình.

Đối với một số người, một tình huống căng thẳng như tranh cãi gay gắt có thể leo thang và trở nên tồi tệ. Bạn nên tránh xa mọi cuộc chiến hơn là chứng minh bạn đúng.

Ảnh minh họa: Internet

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