Đúng 18h ngày mai (8/4/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 03:00

Tử vi 12 con giáp tháng 4 cho thấy những con giáp này xui xẻo nhiều đường, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống dễ khiến tâm lý rơi vào căng thẳng, bản thân mệt mỏi, áp lực.

TUỔI SỬU 

Công việc của người tuổi Sửu đang có họa thị phi đeo bám gây ra sự cản trở cho bước tiến thân, đối với những dự án quan trọng nếu có thể tạm dừng thì càng tốt không thì hạn chế tối đa việc triển khai. Vận trình tài lộc lâm vào cảnh khốn cùng, cuộc sống cá nhân cần phải thắt chặt chi tiêu hết mức có thể. Con giáp độc thân tình cảm không có sự ổn định chắc chắn, chính tính cách của bạn khiến đối phương cảm nhận rõ sự bất an.

Đúng 18h ngày mai (8/4/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Bảy 08/04/2023, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Mùi phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay Tuổi Mùi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. 

Đúng 18h ngày mai (8/4/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN 

Xem tử vi 12 con giáp thứ bảy 8/4/2023, nếu tuổi Thìn cảm thấy chán nản, có khả năng cao là bạn đang làm việc quá nhiều và không chú ý đến sức khỏe của mình.

Đối với một số người, một tình huống căng thẳng như tranh cãi gay gắt có thể leo thang và trở nên tồi tệ. Bạn nên tránh xa mọi cuộc chiến hơn là chứng minh bạn đúng.

Đúng 18h ngày mai (8/4/2023): 3 con giáp XUI XẺO bủa vây, chạy trời không khỏi nắng, làm gì cũng dở dang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 10h ngày 10/4 có 4 con giáp đón phúc khí đổi đời, phúc lộc một đời, gặp nhiều may mắn và hơn thế nữa là tìm được nửa kia chân ái của đời mình

Đúng 10h ngày 10/4 có 4 con giáp đón phúc khí đổi đời, phúc lộc một đời, gặp nhiều may mắn và hơn thế nữa là tìm được nửa kia chân ái của đời mình

Có thể vào 10h ngày 10/4, 4 con giáp này sẽ có cơ hội được thay đổi vận mệnh, tài khí vượng phát, tiền bạc nắm chặt trong lòng bàn tay.

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