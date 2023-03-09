Đúng 18h ngày 9/3: Ngọc Hoàng gieo may mắn, 3 tuổi đón lộc tài, trúng số độc đắc bạc tỷ, tiền đồ rộng mở, công danh sáng lạng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 12:25

Tử vi báo hiệu may mắn đến, đúng vào 18h chiều ngày 9/3 nhiều lộc lắm tài, 3 con giáp này có duyên đỏ với vận may trúng số.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một tuần bình yên, chỉ ngồi chơi xơi nước đón nhận thành quả mà bạn đã có công xây đắp từ trước đó. Con giáp này rất hợp công việc kinh doanh nên đúng vào 18h chiều ngày 9/3 đơn hàng về ầm ầm, đúng là chỉ có ngồi nhà đếm tiền thôi đó.

Đúng 18h ngày 9/3: Ngọc Hoàng gieo may mắn, 3 tuổi đón lộc tài, trúng số độc đắc bạc tỷ, tiền đồ rộng mở, công danh sáng lạng - Ảnh 1

Chuyện tình cảm của bạn cũng hết sức hanh thông, người ấy đã cảm kích tấm lòng và sự kiên trì của bạn nên cuối cùng cũng quyết định bật đèn xanh. Với niềm vui này thì động lực làm việc của bạn còn lên cao gấp bội, tiền lại cứ thế vào túi ào ào.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con rắn hơi có phần cố chấp và theo đuổi sự hoàn hảo. Họ đặc biệt chú ý đến tiểu tiết, sống thực tế và có những nguyên tắc riêng. Con giáp này kén cá chọn canh, tâm lý nhặt được xương trong trứng để chọn bạn nên ít ai có thể theo quan điểm của con giáp này. Trong thời gian yêu đương, Tỵ cũng dễ bị chỉ trích.

Đúng 18h ngày 9/3: Ngọc Hoàng gieo may mắn, 3 tuổi đón lộc tài, trúng số độc đắc bạc tỷ, tiền đồ rộng mở, công danh sáng lạng - Ảnh 2

Thế nhưng trong công việc nhiều người phải kính nể Tỵ bởi họ rất giỏi. Khả năng kiếm tiền của họ trong nửa năm còn lại quả thực không ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn đúng vào 18h chiều ngày 9/3, những người tuổi Dậu sẽ được Phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Đúng 18h ngày 9/3: Ngọc Hoàng gieo may mắn, 3 tuổi đón lộc tài, trúng số độc đắc bạc tỷ, tiền đồ rộng mở, công danh sáng lạng - Ảnh 3

Tử vi cho biết đúng vào 18h chiều ngày 9/3người tuổi Dậu nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà tuổi Dậu sẽ tích lũy được một khoản tiền dư dả.

Thầy tử vi hé lộ rằng những người tuổi Dậu trở nên giàu có cũng không quên những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để tuổi Dậu tạo dựng được tiền đề cho mình. Tuổi Dậu trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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