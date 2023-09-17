Đúng 18h ngày 18/9: Top 3 con giáp nhận được nhiều phúc lộc, tiền bạc dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang lấy lại phong độ của bản thân, dần vượt qua những ngày tháng tiêu cực.

Tình duyên: Người tuổi Dần có tình cảm đậm sâu với một người, nhưng chưa bao giờ bày tỏ lòng mình.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang lấy lại phong độ của chính mình, làm việc nguyên tắc, vượt qua thời gian khó khăn ban đầu.

Tài lộc: Cát khí tài lộc có sự khác nhau giữa ngày trước và bây giờ, điều này làm cho vui vẻ hằng ngày.

Sức khỏe: Quan tâm chính mình, thường dành thời gian săn sóc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Bản mệnh có tính cách thẳng thắn, luôn tin vào lẽ phải. Con giáp này không ngại trong việc nhìn nhận vấn đề một cách trực diện, thấy sai thì sẽ sửa.

Tuổi Tỵ thường dành toàn bộ sự tập trung và tâm huyết của bản thân vào công việc. Con giáp này nỗ lực hết mình để tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Tử vi dự báo rằng đúng 18/9/2023, tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện. Công việc của con giáp này diễn ra thuận lợi. Bản mệnh đón nhận những dự án tốt, phát triển thuận lợi. Nhờ những đóng góp tích cực của mình, tuổi Tỵ có thể thu về thành quả xứng đáng. Ngoài ra, một số người còn có công việc tay trái, tạo ra thu nhập đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Mão có thể gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp. Các dự án đang theo đuổi đều có tiến triển vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi.

Công việc thuận lợi cũng kéo theo thu nhập được đảm bảo. Tuổi Mão có thể hoàn toàn yên tâm làm tốt công việc thì đời sống vật chất không có gì phải lo lắng. Những người làm buôn bán kinh doanh cũng có lợi nhuận rủng rỉnh, buôn may bán đắt nhờ sự tháo vát.

Tuy nhiên, con giáp này có thể gặp phải chuyện buồn phiền trong tình cảm. Mặc dù nhân duyên không tệ nhưng do bản mệnh kiểm soát cảm xúc chưa tốt nên cuộc tình đang tiến triển tốt đẹp bỗng chốc đứt quãng, gây tiếc nuối vô cùng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.