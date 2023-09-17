Đúng 18h ngày 18/9, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ngân khố căng tràn, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 20:57

Tử vi dự đoán vào 18h ngày 18/9, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ngân khố căng tràn, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sinh ra không ngậm thìa vàng, cũng không gặp nhiều may mắn. Tuy vậy, đó không phải là lý do để con giáp này từ bỏ giấc mơ.

Vì vậy để thực hiện được lý tưởng của mình, họ chỉ còn cách nỗ lực và cố gắng không ngừng. Trong thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu không gặp may trong sự nghiệp. Những sự cố gắng của họ không được ghi nhận. Một số người bị stress trong công việc.

Vận may của người cầm tình con gà cũng sẽ bắt đầu đảo chiều. Trong vòng tuần này, họ tìm được đối tác tốt để hợp tác làm ăn.

Con giáp này cũng được cử đi học tập, phát triển khả năng. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến giúp con giáp này giảm được áp lực, tinh thần phấn chấn. Họ có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, vì vậy đừng bỏ lỡ.

Đúng 18h ngày 18/9, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ngân khố căng tràn, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường rất tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất thương người, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Họ sống vị tha, tôn trọng những người ở xung quanh mình. Dù vẻ ngoài có vẻ hiền lành, mềm yếu nhưng kỳ thực, con giáp này sở hữu ý chí mạnh mẽ. Vì vậy, sẽ không có chuyện gì khiến họ cảm thấy khó giải quyết.

Khi gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dành thời gian, sức lực để cải thiện vấn đề. Tài vận của con giáp này trong tuần này rất tốt. Các khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời, giúp họ thu lời không nhỏ. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng được khách hàng tin tưởng, sớm ký được hợp đồng.

Đúng 18h ngày 18/9, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, ngân khố căng tràn, may mắn bám gót, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc tuổi Tuất thường nói ít, làm nhiều. Họ giỏi giao tiếp, có mối quan hệ hữu hảo với mọi người. Con giáp này cũng rất thông minh, nhanh trí. Họ thường là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Dần dần, người tuổi này sẽ trở thành người khó thay thế trong công ty, tổ chức mà họ làm việc.

Con giáp tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp của họ cũng thăng tiến hơn. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, ký quyết định thăng chức, tăng lương.

Đối với những người đang dự định chuyển việc, họ cũng nhận được lời mời phỏng vấn, thử việc. Người tuổi này cần nhớ dù thành công đến đâu, họ cũng cần giữ sự khiêm tốn, cầu tiến. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này có triển vọng rất tốt trong sự nghiệp. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (16-17/9), 3 con giáp có tài lộc sáng chói, vận may tràn trề, xòe tay hứng lộc, giàu có bùng nổ

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (16-17/9), 3 con giáp có tài lộc sáng chói, vận may tràn trề, xòe tay hứng lộc, giàu có bùng nổ

Tử vi dự đoán vào 2 ngày cuối tuần (16-17/9), 3 con giáp có tài lộc sáng chói, vận may tràn trề, xòe tay hứng lộc, giàu có bùng nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 18/9/2023

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 48 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'