Đúng 18h ngày 18/10: 3 con giáp tiền vàng như thác đổ vào nhà, ngồi không cũng có lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 21:05

Đúng 18h ngày mai (18/10/2023), 3 con giáp sau nếu biết đầu tư kinh doanh sẽ ngày càng giàu có, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Mùi 

Đúng 17/10, hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2024 vì gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Đúng 18h ngày 18/10: 3 con giáp tiền vàng như thác đổ vào nhà, ngồi không cũng có lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Mão cần giữ cho mình một tâm thế thoải mái. Điều đó sẽ giúp con giáp này giải quyết công việc một cách lý trí và hiệu quả hơn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh chớ ghen tuông vô lý với nửa kia của mình. Hãy cho đối phương một khoảng không gian tự do riêng, đừng hạn chế tất cả các mối quan hệ của người ấy.

Người độc thân thường băn khoăn rất nhiều điều trước khi đến với một ai đó. Bản mệnh có những suy nghĩ khá tiêu cực, sợ người đó không chung thủy, không chân thành hoặc không thực sự đáng tin cậy, chính vì thế dễ bỏ lỡ các mối lương duyên.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 18h ngày 18/10: 3 con giáp tiền vàng như thác đổ vào nhà, ngồi không cũng có lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 17/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách lắng nghe người khác.

Công việc: Người tuổi Thân công việc trở nên nhẹ nhàng với bạn, dành thời gian lớn học hỏi kĩ năng mềm.

Tình cảm: Bạn là người chân thành, luôn mang nhiều niềm vui với đối phương, cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn biết cách giữ tài lộc trở nên có thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái cho cuộc sống, du lịch nghĩ dưỡng nhiều ngày.

Đúng 18h ngày 18/10: 3 con giáp tiền vàng như thác đổ vào nhà, ngồi không cũng có lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (17/10 - 23/10): 3 con giáp uống cạn lộc trời, tài chính hanh thông, may mắn như ngồi trên núi tiền núi bạc

7 ngày liên tiếp (17/10 - 23/10): 3 con giáp uống cạn lộc trời, tài chính hanh thông, may mắn như ngồi trên núi tiền núi bạc

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