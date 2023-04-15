Đúng 17h30 chiều mai (16/4/2023): chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài phù hộ, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, từng bước thăng hoa, tiền bạc rủng tỉnh, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 17:11

Cuối tuần này theo tử vi, vận trình tài lộc 3 con giáp này xoay chuyển không ngờ, đổi vận tài lộc, may mắn khiên ai cũng ghen tị.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay đạt được nhiều kết quả mong đợi. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đã nỗ lực hết mình, thường có những ý kiến mới lạ, hoàn thành công việc tốt và hơn cả mong đợi.  

Tình duyên: Người tuổi Dần hạnh phúc với những gì đang có, cả hai thường tạo ra bất ngờ cho đối phương. 

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần tài lộc có được là nhờ bản thân chăm chỉ kiếm tiền, tăng ca. 

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ được Thực Thần độ mệnh nên đón những cơ may tài lộc hiếm có. Bản mệnh rất nhạy bén với những thay đổi của thị trường, lại có đầu óc nhanh kinh doanh nên chuyện buôn bán làm ăn thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ. 

Công danh sự nghiệp cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn. 

Hỏa sinh Thổ giúp con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa.

Tuổi Dậu 

Tuần này tuổi Dậu có Hữu Bật phò tá nên cũng giảm thiểu phần nào xui xẻo trong tuần do Đại Hao hung tinh mang lại.

Đây là khoảng thời gian mà bản mệnh phải giải quyết khá nhiều những vướng mắc trong công việc nhưng đừng lo lắng vì bên cạnh bạn sẽ có quý nhân phù trợ. Nếu công việc thuận lợi thì đừng đắc thắng vì trong cái may vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm.

Có lẽ bản mệnh sẽ thấy thời gian gần đây mình cực đen đủi chuyện tiền nong, làm ăn thuận lợi đến mấy thì tiền cũng không đổ về nhiều. Tốt hơn hết là bạn vẫn nên là kiểm soát chi tiêu của mình để đảm bảo mọi khoản chi ra đều là xứng đáng.

Đường tình duyên có phần may mắn, nhất là những ngày đầu tuần nhờ Tam Hợp cục hỗ trợ. Là bố mẹ còn khỏe mạnh, công việc thuận lợi, người yêu ở bên nên bạn vẫn may mắn hơn bao người. Tuy nhiên con giáp này nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, dạo gần đây bạn đi ra ngoài nhiều quá rồi.
* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h chiều 15/4, Lưới trời lồng lộng, chạy không thoát mệnh trời: 3 tuổi được Tam Hợp cục độ mệnh, 1 bước lên mây, 1 phát phát tài

Đúng 17h chiều 15/4, Lưới trời lồng lộng, chạy không thoát mệnh trời: 3 tuổi được Tam Hợp cục độ mệnh, 1 bước lên mây, 1 phát phát tài

Tử vi tháng 4 cho biết, 3 con giáp này 1 bước 'lên hương', được Trời thương, Phật độ, trúng số phát tài, nửa đời sau không cần lo nghĩ.

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