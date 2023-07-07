Đúng 17h07 ngày 7/7: 3 con giáp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, 'rũ bùn đứng dậy', tài vận bùng nổ, cơ hội làm lãnh đạo cao, tiền bạc dồi dào, cuộc sống thăng hoa, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Tuổi Thìn vẫn mơ mộng về việc mình được nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc thăm thú đây đó hơn là ngồi lỳ một chỗ. Điều này thật ra là tâm trạng chung của hầu hết mọi người, không riêng gì bạn, nhưng chính điều đó đang khiến bạn không tập trung được cho công việc. Tinh thần của bạn vẫn rất khá phấn chấn, vui vẻ nên nếu có chút trở ngại gì xuất hiện trong ngày hôm nay cũng không làm bạn buồn được. Nhìn chung sự lạc quan của bạn có khả năng còn khiến mọi người yêu quý bạn hơn. Chính Tài nâng đỡ cho các kế hoạch kinh doanh của tuổi Thìn được thuận lợi, thu về tiền bạc như ý. Nhất là những ai sống hào phóng, hay giúp người thì thời gian này càng có nhiều tài lộc đổ về.

Tuổi Mão dễ vướng phải thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp. Khi đôi bên có ý kiến bất đồng, bản mệnh chớ nên nóng nảy hạ thấp quan điểm của người khác. Trước khi lên tiếng phản đối, cần phải chú ý lắng nghe đối phương.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng dễ chiến tranh lạnh với nửa kia. Có lẽ hai người đều đang đặt cái tôi của mình lên quá cao nên chẳng thể nghe được ý kiến của đối phương cũng như chịu xuống nước để nói lời xin lỗi trước. Người độc thân thích tận hưởng cuộc sống tự do tự tại hơn là bị trói buộc bởi một người nào đó. Chính vì vậy, bản mệnh có những động thái khá tiêu cực để từ chối tình cảm, thậm chí khiến người chân thành với mình phải chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cần hạn chế va chạm với người có chức có quyền. Dù có bất mãn với đối phương đi nữa, bản mệnh cũng chớ thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, khiến đối phương để ý và tìm cách chèn ép mình.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể khiến cho người mình thầm mến đã lâu cảm động. Sự chân thành và chủ động của bản mệnh khiến đối phương khó có thể làm ngơ. Đối phương có thể cho con giáp này cơ hội tiến đến gần hơn. Người đã lập gia đình luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia, chính vì vậy mà bản mệnh chẳng làm việc gì khiến đối phương phật lòng. Quan hệ của hai người ngày càng bền vững theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm