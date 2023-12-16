Đúng 17h ngày mai (17/12/2023), 3 con giáp rũ sạch vận xui, tiền tài đại phát, sự nghiệp hanh thông, lên hương đổi đời

Tử vi ngày 17/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay chú ý cơ hội có thể đến bất kì lúc nào.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân chú ý đến cơ hội hợp tác và tận dụng tối đa khả năng sáng tạo của bạn.

Tài lộc: Biết tiết kiệm, nhưng nhiều khoản chi không cần thiết.

Sức khoẻ: Ăn uống thoải mái, nên cẩn thận đầy bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi có sự thăng hoa vượt bậc trong giai đoạn từ 17/12. Con giáp này có nhân duyên vượng, được quý nhân ra sức giúp đỡ, đưa đường chỉ lối tới thành công. Bản mệnh biến nguy thành an, gặp khó khăn cũng sớm giải quyết được, thuận lợi chạm tay tới thành công. Nếu biết nắm bắt các cơ hội xuát hiện trước mắt, cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ vô cùng viên mãn, không cần phải lo lắng nhiều.

Con giáp này đón lộc trời ban, dù gặp vấn đề khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết dược. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Những người đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc muốn bắt đầu một dự án mới có thể thử sức vào lúc này. Tuổi Hợi nên tranh thủ lúc thời vận đang lên để dễ dàng đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 17/12/2023 mang đến những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sự nghiệp của tuổi Ngọ, nhờ thế mà có thể cải thiện thu nhập của bản thân. Không những thế nhiều người biết cách đầu tư mang về lợi nhuận đáng kể.

Con giáp này cũng đón nhận cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào ở mãi trong tâm trí khiến tuổi Ngọ chỉ nghĩ đến hẹn hò, yêu đương. Đây cũng là thời điểm mà kết nối giữa bản mệnh và nửa kia trở nên chặt chẽ hơn, khiến bản mệnh luôn muốn gần gũi họ, không xa rời.

Cuộc sống bận rộn với những ưu tiên tình cảm, tiền bạc khiến sức khỏe của tuổi Ngọ đang giảm sút. Con giáp này đang quên mất việc dành thời gian để chăm sóc chính bản thân mình, nhiều người có thể phải nhập viện vì một căn bệnh cũ tái phát.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.