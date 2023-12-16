Đúng 10 ngày tới (25/12), 3 con giáp giàu có vang danh, tiền về chật ví, phú quý đủ đường, phất lên vù vù

Tử vi ngày 25/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết đoán và khả năng lãnh đạo sẽ giúp bạn đi lên.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc có sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo sẽ giúp bạn đi lên

Tài lộc: Có cơ hội phát triển tài chính, nhưng cần cẩn trọng.

Sức khoẻ: Loại bỏ chất quá ngọt, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong giai đoạn từ 25/12/2023. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, làm ăn phát đạt. Bản mệnh dù không thành đại gia thì cũng có sự nghiệp vững chắc, tiền của rủng rỉnh. Cuộc sống của người tuổi Tý đủ đầy, không phải lo lắng nhiều. Trong giai đoạn này, bản mệnh cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc và có thể nhận được những khoản thưởng, hoa hồng, lợi nhuận.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý. Người có gặp có đôi, người đã lập gia đình có những ngày tháng cuối năm viên mãn, tràn ngập hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 10 ngày tới (25/12), tuổi Thìn gặp rất nhiều ý kiến trái chiều cho một quyết định trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này hãy lắng nghe bằng thái độ bao dung và tôn trọng, có thể bản mệnh sẽ nhận được những phản hồi tốt hơn mình nghĩ.

Thay vì luôn cảm thấy tự ti, tuổi Thìn nên học cách tiếp nhận lời khen từ những người xung quanh. Cho dù một lời khen nhỏ thôi nhưng cũng giúp bản mệnh nhìn ra thế mạnh của mình để có thể tập trung trong thời gian tới.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể mở lòng, tương tác, tuy nhiên hãy chín chắn hơn. Đôi khi bản mệnh xử lý một cách cảm xúc quá sẽ không hoàn toàn tốt như những gì bản mệnh nghĩ đâu. Dù tin tưởng ai đó nhưng trong các quyết định quan trọng vẫn cần cân nhắc nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.