Đúng 17h ngày 7/12, 3 con giáp sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, làm một được mười, tiền tài tăng liên tục, giàu có lúc nào không hay

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khá cố chấp trong suy nghĩ, luôn yêu bản thân nhiều hơn.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù vướng nhiều rắc rối, nhưng bạn luôn có cách giải quyết thông minh.

Tài lộc: Tài chính thừa sức mua nhà, mua xe.

Sức khoẻ: Cảm cúm thường do thay đổi thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý thường thể hiện mình là người thông minh và hóm hỉnh. Điều này thường được thể hiện trực tiếp trên khuôn mặt của họ. Trong thế giới của người tuổi Tý, việc hiểu một người không mất nhiều công sức. Việc tập trung vạch trần thói đạo đức giả của một người đôi khi gần như là sự thỏa mãn nội tâm lớn nhất đối với người sinh năm Tý.

Trong cuộc sống hằng ngày, người tuổi Tý thể hiện trí thông minh bẩm sinh của mình. Loại trí thông minh này cho phép họ có cái nhìn sâu sắc về mọi thứ xung quanh và nhận thức sâu sắc về sự thật mà người khác có thể đang che giấu. Khác với những tính toán rườm rà, người tuổi Tý thích bộc lộ sự thật của sự việc thông qua những phương pháp trực tiếp, đó là biểu hiện của việc họ theo đuổi sự thật và sự rõ ràng.

Mặc dù những người có biểu hiện giả tạo là kiểu người tuổi Tý không thích tuy nhiên ngày 7/12 này, người tuổi Tý nên tập trung vào cuộc sống của mình. Việc chú ý tới cuộc sống của người khác sẽ không có lợi cho bản thân tuổi Tý, đồng thời việc vạch trần thói đạo đức giả của ai đó càng không quan trọng, bởi sự thật đôi khi không như những gì bạn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023 hôm nay, tuổi Dậu vốn có tài năng và điểm mạnh riêng. Con giáp này biết cách làm thế nào để công việc đạt được hiệu quả tốt, song đó không phải là lý do để bản mệnh trở nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của người khác.

Khi nhận lời đánh giá của người khác, chính thái độ dửng dưng, coi thường của bản mệnh sẽ là nguyên nhân khiến các mối quan hệ xã giao dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này cần có cách hành xử đúng đắn hơn với những người có thiện ý với mình.

Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình nên giữ khoảng cách hợp lý với mọi người, không nên có tư tưởng ngoại tình, càng không nên buông thả bản thân. Nếu bản mệnh không biết trân trọng hạnh phúc đang có thì sẽ nhanh chóng phải hối hận.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.