Đúng 17h ngày 7/10/2023: 3 con giáp gặp thời vượng phát, dự đoán hút tài hút lộc, cứ bước chân ra cửa là có vận may

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ trách nhiệm cao trong công việc.

Tình cảm: Quan hệ tình cảm không tốt, làm cho cả hai thường có tranh cãi.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Tỵ làm việc có tinh thần cao, luôn đề cao ý chí cố gắng và hoàn thiện bản thân trong công việc.

Tài lộc: Về tài lộc, mua nhiều món đồ đắc đỏ, nhưng bạn biết cách đầu tư khi tái sử dụng hàng hiệu.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, những vấn đề sức khoẻ hiện tại đang ngày càng cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, điềm đạm, tốt bụng. Con giáp này có cái đầu lạnh, có thể bình tĩnh trong nhiều tình huống khác nhau. Bản mệnh là người nhạy bén, giỏi hùng biện, có thể thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của mình. Nhờ những ưu điểm vượt trội này, tuổi Mùi có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tử vi dự báo rằng vào 7/10, tuổi Mùi được Thần Tài trợ mệnh. Con giáp này dù làm trong lĩnh vực nào cũng có thể thành công. Cuộc sống của tuổi Mùi được cải thiện đáng kể. Người làm ăn kinh doanh phát triển thuận lợi, tài lộc dư dả.

Người làm công ăn lương cũng có những sự phát triển nhất định, được cấp trên công nhận năng lực. Mọi cố gắng của tuổi Mùi đều được đền đáp xứng đáng, thu nhập trở nên dồi dào hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 7/10/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, vì vậy bản mệnh chẳng hề ngại ngần khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới.

Tuy nhiên có những dấu hiệu báo động trong chuyện tình cảm của tuổi Tý. Con giáp này có vẻ khá thờ ơ trong mối quan hệ hiện tại. Nếu vẫn còn yêu thương và trân trọng nửa kia, bản mệnh cần quan tâm và dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn.

Với người độc thân, con giáp này không thích dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với người khác mà thích chìm đắm trong thế giới cá nhân hơn. Chính vì vậy, dù có người chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng thường tìm cách từ chối khéo.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.