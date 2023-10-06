Đúng 17h ngày 7/10/2023: 3 con giáp gặp thời vượng phát, dự đoán hút tài hút lộc, cứ bước chân ra cửa là có vận may

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 18:45

Vào đúng thời gian này, 3 con giáp sau được đền đáp xứng đáng, có bước phát triển nhất định, thu nhập ngày càng dồi dào.

Tuổi Tỵ 

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ trách nhiệm cao trong công việc.    

Công việc: Trong công việc, người tuổi Tỵ làm việc có tinh thần cao, luôn đề cao ý chí cố gắng và hoàn thiện bản thân trong công việc.

Tình cảm: Quan hệ tình cảm không tốt, làm cho cả hai thường có tranh cãi. 

Tài lộc: Về tài lộc, mua nhiều món đồ đắc đỏ, nhưng bạn biết cách đầu tư khi tái sử dụng hàng hiệu.  

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, những vấn đề sức khoẻ hiện tại đang ngày càng cải thiện. 

Đúng 17h ngày 7/10/2023: 3 con giáp gặp thời vượng phát, dự đoán hút tài hút lộc, cứ bước chân ra cửa là có vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, điềm đạm, tốt bụng. Con giáp này có cái đầu lạnh, có thể bình tĩnh trong nhiều tình huống khác nhau. Bản mệnh là người nhạy bén, giỏi hùng biện, có thể thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của mình. Nhờ những ưu điểm vượt trội này, tuổi Mùi có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tử vi dự báo rằng vào 7/10, tuổi Mùi được Thần Tài trợ mệnh. Con giáp này dù làm trong lĩnh vực nào cũng có thể thành công. Cuộc sống của tuổi Mùi được cải thiện đáng kể. Người làm ăn kinh doanh phát triển thuận lợi, tài lộc dư dả.

Người làm công ăn lương cũng có những sự phát triển nhất định, được cấp trên công nhận năng lực. Mọi cố gắng của tuổi Mùi đều được đền đáp xứng đáng, thu nhập trở nên dồi dào hơn.

Đúng 17h ngày 7/10/2023: 3 con giáp gặp thời vượng phát, dự đoán hút tài hút lộc, cứ bước chân ra cửa là có vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 7/10/2023, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, vì vậy bản mệnh chẳng hề ngại ngần khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới.

Tuy nhiên có những dấu hiệu báo động trong chuyện tình cảm của tuổi Tý. Con giáp này có vẻ khá thờ ơ trong mối quan hệ hiện tại. Nếu vẫn còn yêu thương và trân trọng nửa kia, bản mệnh cần quan tâm và dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn.

Với người độc thân, con giáp này không thích dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với người khác mà thích chìm đắm trong thế giới cá nhân hơn. Chính vì vậy, dù có người chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng thường tìm cách từ chối khéo.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 17h ngày 7/10/2023: 3 con giáp gặp thời vượng phát, dự đoán hút tài hút lộc, cứ bước chân ra cửa là có vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày 7/10/2023 (nhằm 23/8 âm lịch): 3 con giáp vượng phát tình tiền, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tình hình tài chính đã có những bước tiến triển khá lạc quan, nhanh chóng phát tài đi lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 15 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 28 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc