Đúng 17h ngày 27/10: 3 con giáp tiền bạc phủ phê, nằm không cũng hưởng lộc, giàu lên trông thấy trong ngày mới

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tuất luôn chính là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, tuổi Tuất này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Một số người tuổi Tuất sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tuất bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Nhưng tử vi cho biết từ cuối tháng 10 dương người tuổi Tuất chính là con giáp được quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023 hôm nay, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão khá suôn sẻ. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Không chỉ vậy, vận tài lộc trong ngày cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc dự phòng còn giúp bản mệnh khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

Tuy nhiên, tình cảm gia đình gặp nhiều trục trặc. Các mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp, gắn kết bền chặt nhưng chẳng hiểu sao bỗng trở nên lỏng lẻo, đôi bên không biết làm cách nào để gần gũi với nhau hơn. Có lẽ thiếu sự sẻ chia cũng là nguyên nhân đẩy vợ chồng ra xa nhau.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều niềm vui trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn chịu nhiều áp lực, có nhiều khó khăn không thể giải quyết.

Tình cảm: Tình cảm có nhiều niềm vui mới, bạn ở bên cạnh người thân yêu và chia sẻ nhiều tin vui tích cực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tư duy tốt mang đến nhiều tài chính bất ngờ.

Sức khoẻ: Dưỡng thương cơ thể, có thời gian làm việc rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.