Đúng 17h ngày 27/04, top 3 con giáp sau tài lộc rơi vào nhà, tiền tài rủng rỉnh, tay trái cầm tiền tỷ, tay phải cầm thỏi vàng

Tuổi Hợi ăn nói mạnh bạo giỏi giang, ngoại giao tốt nên vô cùng được lòng người khác. Nếu nói về phương diện làm ăn đặc biệt là làm kinh doanh thì tuổi Hợi chắc chắn sẽ công thành danh toại trong tháng 2 âm lịch này. Các mối quan hệ của bạn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc, sẽ kí được nhiều hợp đồng lớn. Bạn phải chỉn chu và củng cố các mối quan hệ của mình nhé.

Đây là thời điểm nhiều tài lộc về con đường làm ăn vì tuổi Hợi có quý nhân phù trợ. Quý nhân này có thể là người bạn đời, cấp trên thậm chí là một người bạn lâu ngày không gặp, muốn báo ơn bạn đã từng giúp đỡ họ.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được những lời khen có cánh đến từ người lãnh đạo. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục vươn lên trong tương lai.

Người làm ăn kinh doanh có một ngày tiền thu về đầy túi bởi bản mệnh có một nhóm khách hàng quen thuộc. Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc mặt hàng buôn bán, như vậy thì sẽ thu hút được thêm những đối tượng khách hàng mới.

Tuổi Tị

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Nhờ Thiên Đức cát tinh trợ mệnh, người tuổi Tị bắt đầu tuần làm việc đầu tiên với tâm trạng hồ hởi khi bạn đang rất nóng lòng bắt tay vào hiện thực hóa những dự định đầu xuân của mình. Bạn có những bước tiến chậm mà chắc, cũng không cần nóng vội vì lợi thế vẫn đang nằm ở phía bạn.

Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng nên thu nhập trong tuần của con giáp này cực kỳ dồi dào. Với người kinh doanh thì đây cũng là tuần phát tài phát lộc, tiền vào như nước, thích hợp để khai trương cửa hàng cửa hiệu. Bạn có thể chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được suôn sẻ.

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