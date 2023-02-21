Sửu là người độc lập và thực tế trong mọi việc. Khi gặp phải khó khăn, con giáp này thường sẽ tự mình tìm cách giải quyết rồi mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cũng nhờ tính cách này mà Sửu luôn nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè, đồng nghiệp.

Vào 17h chiều ngày 21/2, vận xui của người tuổi Sửu sẽ nhanh chóng qua đi và nhường chỗ cho những vận may không ngờ. Nói về tiền bạc, con giáp này sẽ không bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu mà có thể thoải mái chi tiêu, thích gì mua nấy. Đặc biệt, nhờ được thần tài ban vía mà thời gian này tuổi Sửu rủng rỉnh tiền bạc và có thể mua được nhiều tài sản lớn như nhà cửa, xe cộ…

Tuổi Dậu

Tử vi vào 17h chiều ngày 21/2 cho biết những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn.

Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu tuần mới có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lượng. Bạn sẽ thoái mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Tuổi Tuất

Cát tinh mang đến cho người tuổi Tuất những sự hỗ trợ to lớn từ quý nhân, đặc biệt quý nhân có thể là nữ mệnh ở ngay gần bạn.

Nhờ đó, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn, thoát khỏi trạng thái mông lung hiện tại, thậm chí tìm được bước đột phá để rước tài lộc về nhà.

Với đầu óc mở mang, sáng tạo, bạn khám phá ra những tiềm năng ẩn tàng mà trước giờ có lẽ bạn cũng không thể ngờ được. Thành công đến khá nhanh chóng, khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ, và tất nhiên, tiền thưởng là không thể thiếu.

Vào 17h chiều ngày 21/2, vận trình tài lộc càng có khởi sắc, cơ hội kiếm tiền đến ồ ạt với người làm ăn kinh doanh. Bạn chinh phục được lòng tin của khách hàng, đối tác nên được nhận thêm nhiều đơn hàng mới.

Hãy chủ động nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ do dự, đây là lúc bạn bứt phá vươn lên đấy.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.