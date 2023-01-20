Đúng 17h ngày 20/1, Ngọc Hoàng chiếu tên, Thần Tài chấm số, 3 tuổi nhận may mắn khủng, tài lộc lớn, trúng mánh làm ăn cực đậm, tiền ùn ùn đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 12:20

Tử vi cho biết vào 17h chiều ngày 20/1, những con giá này có may mắn bất ngờ, duyên trúng sô lớn.

Tuổi Dần

Vào 17h chiều ngày 20/1, con giáp tuổi Dần biết đánh giá lại những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi. Người đang tìm công việc có thể gặp may mắn, có hướng đi ổn định trong thời gian tới. Điều quan trọng là dựa vào năng lực bản thân, đừng trông đợi người khác.

Đúng 17h ngày 20/1, Ngọc Hoàng chiếu tên, Thần Tài chấm số, 3 tuổi nhận may mắn khủng, tài lộc lớn, trúng mánh làm ăn cực đậm, tiền ùn ùn đổ về túi - Ảnh 1

Con giáp tuổi Dần trải qua cảm giác thất vọng trong chuyện tình cảm. Bạn cần xác định rõ ai là người đáng tin cậy, ai là người không đủ tốt đẹp để bạn trao gửi những cảm xúc tích cực nhất của mình. Đây là tuần bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn.

Bách Việt mang lại cho bản mệnh cơ hội để phát triển tốt mối quan hệ của mình với mọi người. Vì bản thân là người có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên bản mệnh cần thận trọng kẻo vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình.

Thương Quan xuất hiện vào đầu tuần khiến con giáp tuổi Dần gần như muốn bỏ cuộc, không dám đứng lên chống trả với những lời chỉ trích của bất cứ ai. May mắn là sau đó bạn lấy lại được thăng bằng và cuối tuần bạn sẽ dần bình phục, trở nên mạnh mẽ hơn, biết bỏ qua những thị phi để khẳng định vị thế của mình.

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý trở thành con giáp vô cùng may mắn vào 17h chiều ngày 20/1, cũng là con giáp số đỏ hơn cả khi vận trình tài lộc không ngừng tăng tiến, nhất là với những ai đang làm kinh doanh. 

Nguồn hàng bạn nhập về trước đó "cháy hàng" trước Tết, nguồn thu nhập tăng dồi dào, tiền bạc đổ về túi nườm nượp. Nếu có ý định nhập thêm hàng thì nên tính toán số lượng sao cho hợp lí để tránh trường hợp dư thừa hoặc tồn kho đáng tiếc. 

Đúng 17h ngày 20/1, Ngọc Hoàng chiếu tên, Thần Tài chấm số, 3 tuổi nhận may mắn khủng, tài lộc lớn, trúng mánh làm ăn cực đậm, tiền ùn ùn đổ về túi - Ảnh 2

Với những ai làm công ăn lương nhận về tay khoản tiền thưởng Tết hậu hĩnh, cao hơn hẳn so với mọi năm. Với số tiền thưởng này trong tay, mọi nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của bạn đều được chi trả dễ dàng. Đặc biệt, hôm nay cũng là một ngày làm việc vô cùng năng suất của con giáp. 

Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao nhờ vào nguồn năng lượng tích cực, tinh thần hồ hởi. Với những gì bạn làm được có thể cấp trên sẽ trao quyền cho bạn nắm giữ một vài vị trí quan trọng. 

 

Tuổi Mùi

Vào ngày 20/1, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đúng 17h ngày 20/1, Ngọc Hoàng chiếu tên, Thần Tài chấm số, 3 tuổi nhận may mắn khủng, tài lộc lớn, trúng mánh làm ăn cực đậm, tiền ùn ùn đổ về túi - Ảnh 3

Đặc biệt, vào 17h chiều ngày 20/1 tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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