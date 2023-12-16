Đúng 17h ngày 16/12, 3 con giáp mở túi hứng tiền, phát tài phát lộc, cuộc đời nở hoa, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 14:23

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán đắc tài đắc lộc, vận trình rực sáng, bạc tỷ liên tục đầy túi.

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão biết nắm lấy cơ hội. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão  tận dụng mọi cơ hội để làm mới và cải tiến quy trình làm việc.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão sẵn sàng lắng nghe, cùng nhau củng cố mối quan hệ của bạn. 

Tài lộc: Kinh tế có thể gặp những cơ hội đầu tư tích cực. Tuy nhiên, hãy kiểm soát chi tiêu và đảm bảo rằng bạn đang quản lý tài chính một cách có trách nhiệm. 

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình ngủ đều đặn và thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ.

Đúng 17h ngày 16/12, 3 con giáp mở túi hứng tiền, phát tài phát lộc, cuộc đời nở hoa, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi. Bản mệnh có thể tự chủ trong cuộc sống, không dựa dẫm vào những người xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, con giáp này đã là niềm tự hào của cha mẹ vì khả năng độc lập, cách ứng xử lễ phép, khéo léo. Tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều may mắn trời ban, cuộc sống không gặp quá nhiều khó khăn.

Đúng 16/12, người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa. Đây là thời điểm con giáp này nắm được các vận may bất ngờ, tài chính ổn định. Công việc phát triển thuận lợi, bản mệnh không chịu áp lực quá lớn, tâm trí tập trung nên thoải mái làm việc.

Đúng 17h ngày 16/12, 3 con giáp mở túi hứng tiền, phát tài phát lộc, cuộc đời nở hoa, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 16/12/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tý thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Những người đang kinh doanh buôn bán thì khéo ăn khéo nói, giỏi cạnh tranh nên khá đắt khách.

Vận tài lộc của tuổi Tý khởi sắc. Thời gian tới đây có dấu hiệu được tăng lương, nhận thêm tiền trợ cấp hoặc thưởng nóng. Một số người có thể thử tập tành buôn bán nhỏ để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Vận may tình cảm cũng không kém. Vợ chồng ngày càng hiểu ý nhau hơn, cùng nhau dạy bảo con cái để con không thua kém ai. Tuy điều kiện kinh tế gia đình không quá tốt nhưng gia đình luôn có hơi ấm hạnh phúc là tốt rồi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 17h ngày 16/12, 3 con giáp mở túi hứng tiền, phát tài phát lộc, cuộc đời nở hoa, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023): 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, phú quý vinh hoa ngập tràn, cuộc sống dư dả sung túc

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023): 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, phú quý vinh hoa ngập tràn, cuộc sống dư dả sung túc

3 ngày liên tiếp (16/12-18/12/2023), 3 con giáp sau giàu nhanh như vũ bão, phát tài tấn tới, tiền tiêu không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng