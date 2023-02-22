Những người tuổi Dần là con giáp có tài cao, chí lớn, biết nhìn xa trông rộng. Họ cũng là người nhiệt tình, trách nhiệm và cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Sách tử vi có nói, vào 17h chiều nay 22/2 tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, giành được những lời tán dương, tán thưởng không ngớt.

Song song với sự nghiệp, tài vận của tuổi Dần cũng tốt hơn nhiều, dễ nhận được những lời mời gọi hợp tác, đầu tư béo bở. Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Dậu

Vào 17h chiều nay 22/2 là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, tuổi Thìn làm một trong những con giáp có số mệnh phú quý bởi sự bản lĩnh của họ.

Tuy năm 2023 là một năm không thuận lợi với tuổi Thìn nhưng họ lại được đền đáp nhờ sự chăm chỉ của mình. Cụ thể, vào 17h chiều nay 22/2, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố bất ngờ, sự nghiệp ngỡ rằng dậm chân tại chỗ lại bất ngờ phất lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, những kế hoạch làm ăn dang dở sẽ được quý nhân giúp đỡ, hoàn thành một cách tốt đẹp, kéo theo tài vận cũng dồi dào không kém. Vào 17h chiều nay 22/2, những người tuổi Thìn muốn gì sẽ được đó, cuộc sống vẹn toàn tình tiền có đủ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.