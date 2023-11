Đúng 17h chiều ngày 17/11/2023: 3 con giáp vượng phát tài lộc, may mắn chạm đỉnh, vàng bạc trĩu cành, ngồi mát đếm tiền, sớm thành đại gia

Tài lộc: Bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc món quà đáng giá, bạn hãy quản lý tài chính của bạn một cách tỉ mỉ, thận trọng.

Sức khoẻ: Đi bộ giúp cải thiện tuần hoàn máu và đảm bảo sự lưu thông của máu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân chính là một trong những con giáp may mắn từ 17/11. Ngay từ đầu tuần bạn đã cảm nhận rõ vận may đang kéo đến. Thời điểm này những điều xui xẻo sẽ trở nên tốt lành, may mắn sẽ gõ cửa nhà bạn.

Công việc suôn sẻ, con giáp này có đủ thông minh và linh hoạt nên có thể nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh, đưa ra phương án xử lý phù hợp cho những tình huống phát sinh. Dù đang có những thuận lợi nhất định, song nếu bạn chủ quan và lơ là thì rất dễ mắc phải lỗi sai, thậm chí rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Vì vậy, bạn cần thận trọng khi làm việc, kể cả trong công việc đã quen tay. Phương diện tài lộc khá triển vọng ngay từ giữa tháng 11.

Người làm kinh tế có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác trong thời điểm này, tin rằng đôi bên sẽ hợp tác ăn ý và đem tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 17/11/2023, tuổi Dậu được quý nhân phù trợ, mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc có những chuyển biến vô cùng tích cực. Người làm công ăn lương sẽ có thêm lựa chọn mới để cải thiện thu nhập.

Người kinh doanh có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

Ngược lại, vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Nửa kia trở nên ghen tuông vô cớ, mù quáng, khiến cho tình cảm của đôi bên nảy sinh nhiều hiểu lầm, rạn nứt. Dù đã cố gắng hàn gắn lại nhưng dường như vấn đề vẫn chưa thể tháo gỡ được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.