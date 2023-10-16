Đúng 17h chiều ngày 16/10: 3 con giáp vận may sáng chói, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, phú quý ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 17:05

Vào đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp và phát triển tài lộc.

Tuổi Thìn 

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn nên cẩn trọng trong mỗi nhiệm vụ được giao, không nên có thái độ qua loa, đối phó cho xong việc. Nếu hành sự bất cẩn, bạn có thể mắc phải nhiều sai sót.

Khi bị cấp trên phê bình, bạn nên nghiêm túc lắng nghe và có phương hướng sửa đổi, đừng đặt cái tôi bản thân lên quá cao và cảm thấy tự ái. Chỉ khi biết rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm, bạn mới có thể tiến bộ được.

Đúng 17h chiều ngày 16/10: 3 con giáp vận may sáng chói, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, phú quý ít ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong số các con giáp thì người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, ân cần và giỏi xử lý mâu thuẫn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Tử vi cho biết tuổi Dậu chính là những con giáp luôn sống và tồn tại bởi tinh thần trách nhiệm và tính kiên nhẫn cao, họ là những người bạn đời và thành viên gia đình tuyệt vời.

Đúng 17h này 16/10, mặc kệ những tai ương xui xẻo trước tuổi Người tuổi Dậu sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp và phát triển tài lộc.

Tuổi Dậu có thể nhận được một số cơ hội việc làm quan trọng và cải thiện vị trí cũng như địa vị của mình. Bên cạnh đó, vận thế tài lộc cũng rất tươi sáng, người tuổi Dậu có thể có thêm một số nguồn thu nhập, dần dần tích lũy của cải. Nhờ đó cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ vô cùng viên mãn.

Đúng 17h chiều ngày 16/10: 3 con giáp vận may sáng chói, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, phú quý ít ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 16/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách lắng nghe người khác.

Công việc: Người tuổi Thân công việc trở nên nhẹ nhàng với bạn, dành thời gian lớn học hỏi kĩ năng mềm.

Tình cảm: Bạn là người chân thành, luôn mang nhiều niềm vui với đối phương, cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn biết cách giữ tài lộc trở nên có thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái cho cuộc sống, du lịch nghĩ dưỡng nhiều ngày.

Đúng 17h chiều ngày 16/10: 3 con giáp vận may sáng chói, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, phú quý ít ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh

Đúng giờ Ngọ hôm nay (16/10), 3 con giáp sau làm gì cũng mã đáo thành công, tiền bạc dư dả dựa vào công sức của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 7 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 8 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc