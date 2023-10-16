Đúng 17h chiều ngày 16/10: 3 con giáp vận may sáng chói, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, phú quý ít ai sánh bằng

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn nên cẩn trọng trong mỗi nhiệm vụ được giao, không nên có thái độ qua loa, đối phó cho xong việc. Nếu hành sự bất cẩn, bạn có thể mắc phải nhiều sai sót.

Khi bị cấp trên phê bình, bạn nên nghiêm túc lắng nghe và có phương hướng sửa đổi, đừng đặt cái tôi bản thân lên quá cao và cảm thấy tự ái. Chỉ khi biết rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm, bạn mới có thể tiến bộ được.

Trong số các con giáp thì người tuổi Dậu là con giáp hiền lành, ân cần và giỏi xử lý mâu thuẫn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Tử vi cho biết tuổi Dậu chính là những con giáp luôn sống và tồn tại bởi tinh thần trách nhiệm và tính kiên nhẫn cao, họ là những người bạn đời và thành viên gia đình tuyệt vời.

Đúng 17h này 16/10, mặc kệ những tai ương xui xẻo trước tuổi Người tuổi Dậu sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp và phát triển tài lộc.

Tuổi Dậu có thể nhận được một số cơ hội việc làm quan trọng và cải thiện vị trí cũng như địa vị của mình. Bên cạnh đó, vận thế tài lộc cũng rất tươi sáng, người tuổi Dậu có thể có thêm một số nguồn thu nhập, dần dần tích lũy của cải. Nhờ đó cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ vô cùng viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 16/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách lắng nghe người khác.

Công việc: Người tuổi Thân công việc trở nên nhẹ nhàng với bạn, dành thời gian lớn học hỏi kĩ năng mềm.

Tình cảm: Bạn là người chân thành, luôn mang nhiều niềm vui với đối phương, cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn biết cách giữ tài lộc trở nên có thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái cho cuộc sống, du lịch nghĩ dưỡng nhiều ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.