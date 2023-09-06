Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 6/9/2023: 3 con giáp đón nhận nhiều điều may mắn, vượng khí phất ngang trời, làm ăn phát đạt, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi trong 12 con giáp thì phần lớn những người tuổi Hợi khá khiêm tốn trong cách cư xử của họ. Những người tuổi Hợi hiền lành nhưng lại giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Hợi cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều, họ có thể không chấp nhặt khi người bên cạnh làm sai những điều nhỏ nhặt. Bởi vậy họ gần như rất ít mâu thuẫn với người khác nên được nhiều người yêu mến.

Những người tuổi Hợi chính là người có tính cách nhanh nhẹn, họ cũng biết cách nắm lấy cơ hội để cuộc sống thuận lợi hơn. Khi còn trẻ, họ chăm chỉ làm việc, kiên trì, miệt mài cố gắng để theo đuổi sự ổn định. Vận may của họ luôn rộng mở, làm nhiều việc đạt được kết quả tốt, kiếm được nhiều tiền. Về già, cuộc sống của họ càng sung túc, an nhàn và hạnh phúc.

Người tuổi Hợi thường được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Họ cũng rất chân thành, tốt bụng với những người xung quanh. Ở họ luôn thể hiện sự năng động, vui vẻ, nhiệt tình. Bởi vậy mà con đường phát triển sự nghiệp, họ được nhiều quý nhân trợ giúp.

Vì vậy, những người tuổi Hợi có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay đem đến tin vui cho tuổi Dậu kinh doanh, những người có công việc riêng, có nghề phụ. Trong ngày có quý nhân giúp đỡ, người có chức có quyền không phải quá vất vả nhưng đừng ỷ lại quá mà tạo ra thị phi cho mình.

Tuy nhiên tài lộc lại kém may. Có nhiều dấu hiệu bất ổn, sự hiếu thắng sẽ khiến tuổi Dậu đưa ra quyết định vội vàng, sai lầm. Thêm vào đó, coi chừng cho vay tiền không đòi lại được, mất tiền oan nhưng không biết kêu ai, đi ra ngoài chớ đem theo nhiều tiền mặt.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu có thể gặp nhiều chuyện không ưng ý, tình cảm đi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng đừng dằn vặt bản thân, bản mệnh xứng đáng được bình yên, sao phải khổ vì lời nói của người khác.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối ngày hôm nay, người tuổi Thân vẫn duy trì được năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù việc lớn hay việc nhỏ bạn đều không nề hà, ai nhờ cũng làm.

Nhờ tư duy nhạy bén, khả năng phân tích chính xác, bạn cũng được chú ý vì có những đánh giá khác biệt, mới lạ so với mọi người. Hãy thực hiện những dự định mà bạn tin tưởng, khi có thành quả rồi thì mọi người sẽ phải công nhận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!