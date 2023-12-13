Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 13/12/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, trúng đậm lộc trời đổi đời, giàu sang phú quý, phất lên thành đại gia

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư 13/12/2023 hôm nay, tuổi Tý có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bản mệnh.

Con giáp này nên bắt đầu rèn luyện thể thao ngay từ hôm nay. Sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút, việc ít vận động là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh tật, đừng chủ quan cho dù cơ thể trông có vẻ như vẫn rất bình thường.

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm công việc tập sự bạn rất tập trung học hỏi kinh nghiệm.

Công việc: Người tuổi Dần đang học hỏi thêm công việc, bỏ công sức nhiều để hiểu rõ tất cả những nội dung bản thân mong muốn.

Tình cảm: Bạn không thích người khác suy nghĩ xấu về bạn, bạn luôn chia sẻ với đối phương về cuộc sống hằng ngày.

Tài lộc: Tài lộc thăng hạn, bạn có nhiều cách cải thiện tài chính thông minh.

Sức khoẻ:.Hạn chế dùng nước có cồn, không tốt cho hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.