Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp tiền tài thăng hoa, làm một hưởng mười, cả tháng đại phát

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, năng lực của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để. Tuy nhiên, có vẻ như bản mệnh không được cẩn thận, có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Hãy rèn cho cho mình thói quen cẩn thận.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, tuổi Mùi nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm, điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ.

Con giáp này sẽ được đón nhận tin vui tài chính. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc có triển vọng cao, hoàn thành xuất sắc.

Công việc: Hôm nay đầy triển vọng đang đón chào người tuổi Mão trong sự nghiệp, đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng mới và tham gia vào các dự án quan trọng.

Tình cảm: Hôm nay, hãy thể hiện tình cảm của bạn một cách chân thành, tạo những khoảnh khắc đặc biệt để cùng người thân yêu xây dựng kỷ niệm.

Tài lộc: Tạo dựng kế hoạch tài chính dự phòng và tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng là điều quan trọng, hãy vào việc duy trì việc thư giãn tăng hiệu suất làm việc tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, con giáp tuổi Thìn trở nên dễ tính hơn, bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình. Nếu bạn muốn một điều gì đó, hãy lên tiếng đề nghị và đặt câu hỏi, thay vì giữ im lặng như hiện tại. Sự im lặng chỉ khiến cho bạn đánh mất cơ hội của chính mình ngày hôm nay mà thôi,

Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Thìn trở nên thịnh vượng, rực rỡ hơn cũng một phần là bạn được nhiều người nâng đỡ, giúp sức.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe cũng trở thành ưu thế của bạn lúc này, trong khi mọi người rất nhanh đuối sức thì bạn rất mạnh khỏe và dẻo dai.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Cà phê, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.