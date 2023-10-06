Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (6/10/2023): 3 con giáp trúng lớn cuối ngày, không cần tranh đấu cũng phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 15:48

Đúng chiều nay, 3 con giáp sau sẽ đón nhận khá nhiều may mắn, tài lộc tăng lên, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu luôn mong đợi trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang gặp phải những ý kiến trái chiều, bận rộn nhiều việc nên chưa có những ý kiến thống nhất. 

Tình cảm: Tình cảm hãy cố gắng lắng nghe những gì đối phương muốn chia sẻ. 

Tài lộc: Gia tăng nguồn tài chính cho bản thân, hạn chế những mối quan hệ không lành mạnh.  

Sức khoẻ: Việc bảo vệ bản thân là cần thiết.    

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (6/10/2023): 3 con giáp trúng lớn cuối ngày, không cần tranh đấu cũng phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi lại vô cùng mạnh mẽ, độc lập. Thời gian qua, con giáp này đã trải qua không ít khó khăn. Bản mệnh đôi lúc cũng mệt mỏi vì thấy mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát. Tuy nhiên, sự ứng biến linh hoạt của tuổi Dần giúp bản mệnh từ từ tháo gỡ các vấn đề. Con giáp này tiến chậm nhưng chắc.

Đặc biệt, đúng chiều ngày 6/10/2023, người tuổi Dần sẽ đón nhận khá nhiều may mắn. Công việc, tài vận của bản mệnh có sự thay đổi tích cực. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển.

Những người đang gặp vấn đề nợ nần có thể giải quyết dần dần các khó khăn. Người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương đều vươn lên ngoạn mục.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (6/10/2023): 3 con giáp trúng lớn cuối ngày, không cần tranh đấu cũng phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 6/10/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Thìn tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này bắt đầu làm việc với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục công việc. Bản mệnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khá cao với những việc được giao phó.

Nhờ đó tuổi Thìn có thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới, không ngừng làm mới bản thân.

Về mặt tình cảm, vận đào hoa nở rộ với người độc thân. Con giáp này có thể tìm được một nửa phù hợp với những mong muốn của bản thân. Với người đã có đôi, hiểu lầm sẽ được tháo gỡ, bản mệnh và đối phương dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (6/10/2023): 3 con giáp trúng lớn cuối ngày, không cần tranh đấu cũng phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 con giáp MAY MẮN KHÔNG ĐẾN, buồn phiền vây quanh, đường công danh càng trở nên khó khăn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 con giáp MAY MẮN KHÔNG ĐẾN, buồn phiền vây quanh, đường công danh càng trở nên khó khăn

Khi khó khăn vây quanh, bạn hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và tìm phương hướng giải quyết nhé, không gì là không thể nếu bạn luôn cố gắng và phấn đấu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 15 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 28 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc