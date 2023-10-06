Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (6/10/2023): 3 con giáp trúng lớn cuối ngày, không cần tranh đấu cũng phát tài phát lộc

Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu luôn mong đợi trong công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang gặp phải những ý kiến trái chiều, bận rộn nhiều việc nên chưa có những ý kiến thống nhất.

Tài lộc: Gia tăng nguồn tài chính cho bản thân, hạn chế những mối quan hệ không lành mạnh.

Sức khoẻ: Việc bảo vệ bản thân là cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi lại vô cùng mạnh mẽ, độc lập. Thời gian qua, con giáp này đã trải qua không ít khó khăn. Bản mệnh đôi lúc cũng mệt mỏi vì thấy mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát. Tuy nhiên, sự ứng biến linh hoạt của tuổi Dần giúp bản mệnh từ từ tháo gỡ các vấn đề. Con giáp này tiến chậm nhưng chắc.

Đặc biệt, đúng chiều ngày 6/10/2023, người tuổi Dần sẽ đón nhận khá nhiều may mắn. Công việc, tài vận của bản mệnh có sự thay đổi tích cực. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển.

Những người đang gặp vấn đề nợ nần có thể giải quyết dần dần các khó khăn. Người làm kinh doanh hay người làm công ăn lương đều vươn lên ngoạn mục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 6/10/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Thìn tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này bắt đầu làm việc với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục công việc. Bản mệnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khá cao với những việc được giao phó.

Nhờ đó tuổi Thìn có thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới, không ngừng làm mới bản thân.

Về mặt tình cảm, vận đào hoa nở rộ với người độc thân. Con giáp này có thể tìm được một nửa phù hợp với những mong muốn của bản thân. Với người đã có đôi, hiểu lầm sẽ được tháo gỡ, bản mệnh và đối phương dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.