Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 16:36

Thời điểm này, 3 con giáp sau sẽ có sự thay đổi lớn về tài lộc, vận may đến liên tục, những khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 29/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay cùng người yêu hạnh phúc với những bất ngờ mới.  

Công việc: Người tuổi Thìn đang làm việc cật lực chuẩn bị cho dự án mới của bản thân. 

Tình cảm: Không khó khi đối phương là ưu tiên của bạn, cả hai luôn dành cho nhau sự bất ngờ. 

Tài lộc: Mừng rỡ khi tài lộc được rộng mở, có nhiều khoản tiền giúp bạn trả được nợ. 

Sức khoẻ: Có tư duy đầy đủ, sức khỏe luôn căng trào.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão thông minh, khéo léo, có tài ăn nói. Bản mệnh biết tận dụng thế mạnh vào công việc. Tuy nhiên, do có sự thể hiện khá nổi trội, tuổi Mão cũng có thể gặp phải kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, thích đặt điều nói xấu.

Người tuổi Mão vốn có số mệnh sung tục, được hưởng nhiều tài lộc trong cuộc sống. Bản mệnh có tài có chí nên chắc chắn sẽ nắm được cơ hội làm giàu trong tay.

Tử vi dự báo rằng từ 29/9, người tuổi Mão có vận trình vô cùng thuận lợi, vận may liên tục tìm đến. Con giáp này gặp được quý nhân, được tiếp sức, có thêm động thực để hoàn thành các dự án đang dang dở. Những khó khăn sẽ được bản mệnh giải quyết nhanh chóng.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 29/9/2023, tuổi Dần có cơ hội phát tài phát lộc nhờ buôn bán kinh doanh tốt. Con giáp này là người thông minh, nhạy bén, lại ham học hỏi nên có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, từ đó mang về không ít tiền bạc.

Không những tài lộc vượng phát mà ngay cả đường công danh cũng có tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hi sinh một số lợi ích cá nhân vì công việc. Với những biểu hiện đó, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền thưởng và thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Dần không được tốt. Con giáp này mải mê với công việc nên xao nhãng bản thân, ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ dẫn tới dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa như đau đại tràng, đau dạ dày…

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (29/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, thu nhập dồi dào, tài lộc đổ về ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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