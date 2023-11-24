Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp vận đỏ tới tay, trúng lớn giàu to, thăng tiến bất ngờ, tiền bạc đổ về túi nườm nượp

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 12:19

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp sau thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn, tới thời gặp may, tình tiền khởi sắc rực rỡ.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tâm lí cực kì thoải mái, tự do với tình cảm của chính mình.  

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay làm việc rất được nhiều người coi trọng, tự do thoải mái với công việc bản thân mong muốn.  

Tình cảm: Hôm nay bạn không còn cố chấp với tình cảm, thả nhẹ lòng và tâm sự hết với người mình yêu. 

Tài lộc: Có nhiều kế hoạch đầu tư thông minh, tiền tài từ đó mà phát triển rất tốt. 

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khỏe bản thân, hạn chế ăn uống cay nóng khi cơ thể đang ốm. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp vận đỏ tới tay, trúng lớn giàu to, thăng tiến bất ngờ, tiền bạc đổ về túi nườm nượp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ. Con giáp này sống dĩ hòa vi quý, được mọi người yêu mến.

Đúng 24/11, cuộc sống của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này chú tâm đến công việc, dành nhiều tâm sức cho những dự án mà mình đang làm. Nguồn tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn này khá dồi dào giúp cuộc sống ấm no, không phải lo lắng nhiều.

Sức khỏe của tuổi Dần trong khoảng thời gian này cũng rất tốt. Bản mệnh ăn uống điều đó, vận động phù hợp nên không có vấn đề gì đáng ngại. Sức khỏe tốt cũng là điều kiện để tuổi Dần cống hiến nhiều hơn cho công việc.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có sự khởi sắc. Người độc thân nhận được sự mến mộ của nhiều người.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp vận đỏ tới tay, trúng lớn giàu to, thăng tiến bất ngờ, tiền bạc đổ về túi nườm nượp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 24/11/2023 hôm nay, tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bản mệnh trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Con giáp này cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

Bản mệnh cũng sẽ có thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Tiếc là vận trình tình cảm gặp đôi chút khúc mắc. Hãy coi như đây là thử thách cho sự thấu hiểu và bao dung giữa hai người. Đừng vì cái tôi quá lớn mà buông lời tổn thương người mình yêu thương nhất.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp vận đỏ tới tay, trúng lớn giàu to, thăng tiến bất ngờ, tiền bạc đổ về túi nườm nượp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023): 3 con giáp tới thời trúng lớn giàu to, thập toàn thập mỹ, thăng hoa vù vù, chạm đâu cũng có vàng

Vào 5 ngày liên tiếp (24, 25, 26, 27, 28 và 29/11/2023), 3 con giáp sau từ nay làm gì cũng vượng, giàu sang đến cuối đời, sung sướng hưởng phước lành.

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