Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 15/12/2023: 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài vận khai thông, đón phúc khí nhân đôi, sung túc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 15:33

Vào đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau được dự đoán thăng tiến bất ngờ, giàu có chạm đỉnh, đổi vận vinh hoa phú quý.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay mang lại cho tuổi Sửu nhiều cơ hội mới, bao gồm cả việc có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Thay vì thái độ muốn phủ nhận chúng, bản mệnh nên học cách để cải thiện những gì mà bản thân còn thiếu, còn yếu.

Những tin tức tốt lành về công việc sắp đến với con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận thành quả của mình và đừng quên chia sẻ niềm vui cùng những người thân yêu. Chính họ là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng xấu, có thể con giáp này vô tình nói ra những lời không phù hợp lắm trong hoàn cảnh gây tổn thương cho người khác. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và tư duy mọi việc ở góc độ lý trí hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 15/12/2023: 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài vận khai thông, đón phúc khí nhân đôi, sung túc không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bản mệnh nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được thành tựu lớn hơn. Công việc phát triển thuận lợi khiến con giáp này có tinh thần thoải mái, không phải chịu áp lực lớn. Thời vận đổ thắm, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, thu về thành quả tốt đẹp. Việc buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng nhiều.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng tiến triển tốt đẹp. Tình cảm của các cặp đôi được nuôi dưỡng nhờ nỗ lực của hai bên. Đây là thời điểm cả hai cùng nhau trưởng thành, tin tưởng lẫn nhau, thẳng thắn tháo gỡ khúc mắc, hiểu lầm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 15/12/2023: 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài vận khai thông, đón phúc khí nhân đôi, sung túc không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần không thích lo lắng quá nhiều cho những người không xứng đáng.  

Công Việc: Người tuổi Dần hiện tại đã bình ổn công việc, làm việc cẩn thận được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng.  

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn ghét giả dối, không muốn bận tâm người khác nữa.

Tài Lộc: Chăm chỉ tạo ra thu nhập, mong muốn có cuộc sống ổn định tài chính.

Sức Khoẻ: Lo lắng nhiều làm cho cơ thể suy nhược, mất ngủ.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 15/12/2023: 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài vận khai thông, đón phúc khí nhân đôi, sung túc không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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