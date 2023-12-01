Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 1/12/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc, có vận kim tiền, lộc dâng tận cửa, phát tài nhờ may

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 13:06

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau đắc tài đắc lộc, ví tiền căng tràn, mưu sự dễ thành.

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cầu toàn trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc cẩn thận, cầu toàn trong mọi vấn đề. 

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm đôi lúc không thoải mái khi phải giải thích nhưng đối phương không hiểu. 

Tài lộc: Nguồn thu nhập bình ổn, luôn có cách cải thiện mỗi ngày. 

Sức khoẻ: Yêu thích công việc, luôn có nhiều năng lượng tươi khoẻ khi làm việc. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 1/12/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc, có vận kim tiền, lộc dâng tận cửa, phát tài nhờ may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Con giáp tiếp theo được thần May mắn gọi tên trong 1/12/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 12 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 1/12/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc, có vận kim tiền, lộc dâng tận cửa, phát tài nhờ may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bản mệnh nay đều phải nhìn nhận lại. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bản mệnh có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn.

Ngày này các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu duy trì ở mức hài hòa, gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ. Có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì nay đường nhân duyên rất tốt. Người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 1/12/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc, có vận kim tiền, lộc dâng tận cửa, phát tài nhờ may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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