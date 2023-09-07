Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 10:09

Vào cuối ngày hôm nay, 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, vô cùng giàu sang.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Tý có hứng thú tìm hiểu những kiến thức mới mẻ. Con giáp này đã thấy quá nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại nên mong muốn có thể được tiếp xúc với những điều mới lạ hơn

Với tính cách năng động và tự tin, bản mệnh cũng không ngại là người đi đầu trong các hoạt động tập thể và giúp đỡ mọi người. Chính điều ấy giúp tuổi Tý càng lúc càng trở nên tỏa sáng hơn. Cấp trên chắc chắn sẽ dành cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Như vậy, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn rất dũng cảm và gan dạ, một khi đã nảy ra ý định gì, họ sẽ thực hiện ngay mà chẳng bao giờ lo lắng mình sẽ gặp khó khăn hay thất bại.

Ngay từ khi còn trẻ, họ đã là người xông xáo, chẳng ngại học thêm những điều mới, chẳng ngại thử những điều chưa ai từng nghĩ tới. Họ sẽ thành công theo một lối đi rất riêng biệt chứ chẳng bao giờ bắt chước theo con đường của bất cứ ai.

Thành công đến với họ một cách đương nhiên nhưng lại khiến nhiều người khác cảm thấy rất bất ngờ.

Không những thế, dù đã thành công rồi, con giáp giàu từ trẻ này cũng chẳng bao giờ tự mãn, cho rằng mình là người tài giỏi. Họ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng, không ngừng thử thách bản thân, để thành công mai sau còn rực rỡ hơn nữa. Ngoài ra họ cũng là con giáp càng mập càng có phúc khiến nhiều người ghen tị.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có số đào hoa, nhiều người xung quanh yêu mến, theo đuổi.

Công việc: Cơ hội làm việc của người tuổi Hợi dù chưa tiến triển như mong đợi, nhưng hiện tại đã đi vào ổn định.

Tình cảm: Người tuổi Hợi có số đào hoa, xung quanh luôn có nhiều ong bướm theo đuổi.

Tài lộc: Phát triển tài lộc đúng hướng giúp bạn đạt được mức tài chính đáng mơ ước.

Sức khoẻ: Thường xuyên vận động, đừng ngồi mãi một chỗ dễ đau lưng. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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