Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (5/10): 3 con giáp vận may cực đỉnh, dồi dào phúc lộc, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 15:12

Trong thời gian này, 3 con giáp sau gặt hái được nhiều thành tựu, từ tiền bạc đến danh tiếng trong công việc, sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không thích ai phải chịu đựng vì mình.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão tỏ ra bản thân luôn đúng trong mắt mọi người, xem xét bản thân nhiều hơn. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không muốn đối phương vì bạn mà chịu thiệt thòi bởi gia đình.    

Tài lộc: Đầu tư số tiền lớn vào công việc, mở mang kiến thức 

Sức khoẻ: Có chút mệt mỏi khi phải làm việc liên tục  

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (5/10): 3 con giáp vận may cực đỉnh, dồi dào phúc lộc, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuy không quá thuận lợi nhưng trong khoảng thời gian này công việc của người tuổi Ngọ vẫn sẽ đạt được kết quả tương đối tốt. Miễn là bản mệnh chịu quyết tâm, cố gắng, cộng với sự giúp đỡ của quý nhân.

Những người tuổi Ngọ mới bước chân ra ngoài xã hội hoặc cần tham gia vào các buổi thi cử, tuyển dụng được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài cơ hội khá đáng thử sức. Điều người tuổi Ngọ cần làm lúc này là tin tưởng vào bản thân mình và cố gắng hết sức, rồi công lao của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người làm kinh tế có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác, làm ăn thì người tuổi Ngọ có thể kiếm về một khoản khá đáng kể. Ngọ và đối tác là quý nhân của nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau phát triển.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (5/10): 3 con giáp vận may cực đỉnh, dồi dào phúc lộc, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bản mệnh chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Việc làm ăn cũng tiến triển khá suôn sẻ. Những kế hoạch bản mệnh đặt ra từ trước đều đạt được bước phát triển đáng mừng, khiến tiền chảy về túi đều đều. Con giáp này có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa để tiến về phía trước.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong nhà bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (5/10): 3 con giáp vận may cực đỉnh, dồi dào phúc lộc, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 12 con giáp thứ Sáu ngày 6/10/2023: Thìn tài chính vững vàng, Thân sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, Tuất tình duyên tương đối ổn định

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Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 6/10/2023, 3 tuổi này may mắn tràn đầy, công danh thăng tiến, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

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