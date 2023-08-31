Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (31/8/2023): 3 con giáp có phúc trời sinh, tài lộc rực rỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống ngày một thuận lợi

Tử vi hôm nay ngày 31/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng cuộc sống.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn sẽ được đánh giá cao bởi sự chân thành và lòng tử tế, cùng tạo ta những hoạt động chung và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Công việc: Sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi sẽ giúp người tuổi Sửu vượt qua mọi thách thức trong công việc, cố gắng hoàn thiện dự án và tạo ra sự xuất sắc trong mọi công việc mà bạn thực hiện.

Tài lộc: Sự cẩn trọng và sự đa dạng trong việc quản lý tài chính sẽ mang lại sự ổn định cho bạn khi đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng và hạn chế những chi tiêu không cần thiết.

Sức khoẻ: Duy trì lối sống lành mạnh là điều quan trọng, bạn cần cố gắng cân bằng tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 31/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn trên phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này phát huy được điểm mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Người tham gia thi cử, tuyển dụng cũng gặp được khá nhiều may mắn. Hãy tự tin thể hiện khả năng và vốn hiểu biết của mình, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho người khác, mở ra con đường phát triển mới cho bản thân.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày cuối cùng của tháng 8/2023, vận mệnh của người tuổi Mão rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.