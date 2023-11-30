Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 30/11/2023: 3 con giáp phất lên đổi đời, trúng số giàu sụ, ví tiền đầy ắp, vàng bạc đầy tay, tài khoản nhảy số ầm ầm

Tử vi hôm nay ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão sơ hở là nghĩ đến những chuyện cũ.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm không phai, khi bạn thường chấp niệm chuyện cũ.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão thường làm việc trái múi giờ.

Tài lộc: Học thêm đầu tư tài chính, chưa có nhiều phát triển vượt bật.

Sức khoẻ: Không nên ăn quá nhiều đồ ăn sống vào buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế. Con giáp này được nhiều người yêu thương, bề trên nâng đỡ hết mực. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, tuổi Tỵ đã thể hiện bản lĩnh của mình. Bản mệnh gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ không ngừng, tuổi Tỵ ăn nên làm ra, cuộc sống no đủ.

Đúng 30/11, tuổi Tỵ dù làm chủ hay đang làm công ăn lương đều có tài vận thăng hoa. Càng về cuối năm, con giáp này càng thu về nhiều lợi nhuận. Bản mệnh không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều về công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 30/11/2023 hôm nay, tuổi Thìn gặp phải một vài vấn đề khó khăn cần phải trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm. Hãy khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe để có thể bình tĩnh trao đổi với mọi người.

Vận trình tài chính của bản mệnh cũng lên xuống thất thường. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, hãy chú ý chi tiêu, đừng tốn tiền cho những món hàng không quá cần thiết. Đồng thời, bản mệnh cũng chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, tuổi Thìn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Như vậy, bản mệnh có thể nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.