Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (29/06/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như vũ bão, no nê hưởng lộc trời

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 11:27

Theo tử vi, 3 con giáp này mang số mệnh giàu sang phú quý, tài lộc bùng nổ cuối ngày, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội tốt.

Tuổi Mùi 

May mắn cũng sẽ tìm đến với tuổi Mùi trong ngày mới. Con giáp này không có gì phải lo lắng, bởi cát khí vượng giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Đầu tiên phải kể đến vận trình công việc có khởi sắc hơn hẳn. Con giáp này gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp nhờ nỗ lực cá nhân.

Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần bạn đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến.

Tiếp đến, tài vận của Mùi khá vượng. Tất cả là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua của bản mệnh. Một vài kế hoạch tưởng chừng như phải bỏ dở trước đó nay bỗng được khai thông, mang lại không ít lợi nhuận cho bạn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (29/06/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như vũ bão, no nê hưởng lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Thân tươi sáng, đặc biệt với những người làm việc tự do. Con giáp này khẳng định được vị thế trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến ký kết hợp đồng.

Trong môi trường công sở, tuổi Thân cần phải chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh hơn, không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc. Mở rộng quan hệ sẽ khiến bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau. Tuổi Thân nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (29/06/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như vũ bão, no nê hưởng lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất rất đáng tin cậy, họ thật thà và ngay thẳng. Họ giàu cảm xúc, rất dễ đồng cảm với người khác. Người tuổi Tuất đối xử với người xung quanh rất tốt bằng sự chân thành của mình. Họ không quá háo hức với thành công nhanh chóng trong cuộc sống, họ thực sự có thể sống một cuộc sống an nhàn, khả năng phát triển sự nghiệp của họ rất lớn.

Trong ngày mới này, họ không chỉ có thể được thăng chức tăng lương, cũng có thể gặp được quý nhân, sau lưng sẽ có bạn bè hỗ trợ. Điều này cũng đúng với bản chất của họ, dùng nỗ lực hết mình để đổi lấy những thay đổi trong cuộc sống. Không chỉ công việc làm ăn phát đạt mà tiền tài ngày càng chắc chắn, tài vận của họ rất mạnh mẽ, nhưng họ cần một môi trường, cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn, cả người trông đặc biệt tràn đầy sức sống.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (29/06/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như vũ bão, no nê hưởng lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp tử vi

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