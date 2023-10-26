Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 26/10/2023: 3 con giáp đổi vận bất ngờ, có số hưởng lộc, may mắn phú quý ngất trời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 26/10, người tuổi Sửu có thể sẽ đón một làn sóng vận may mạnh mẽ. Có thể bản mệnh đang loay hoay trong một môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và không thấy thoải mái nhưng đây chính là lúc để bản mệnh thể hiện tài năng của mình.

Những nỗ lực và sự kiên trì của người tuổi Sửu sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho sự nghiệp và tài chính của bản mệnh. Bên cạnh đó người tuổi Sửu mở ra một số cơ hội và thành công đột phá.

Người tuổi Sửu không nên sợ thử thách mà hãy tin vào khả năng của mình và không ngừng theo đuổi mục tiêu. Bản mệnh sẽ thấy mọi việc chuyển từ xấu thành tốt, xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Giữ cho mình một thái độ tích cực và phát huy cao độ năng lực cũng như quyết tâm, người tuổi Sửu sẽ mở ra rất nhiều hy vọng và cơ hội. Cho dù là trong sự nghiệp hay tài chính, hãy nắm bắt những cơ hội này và theo đuổi thành công để trở nên giàu có hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay từ bỏ công việc mơ ước, nghe theo sắp đặt gia đình.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân luôn chú ý cách cư xử, làm việc thận trọng, bạn từ bỏ công việc bản thân mơ ước.

Tình cảm: Tình cảm suôn sẻ, tạo ra nhiều bữa tiệc hẹn hò lãng mạn khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Bạn cố gắng dành dụm tiền bạc để có thể phục vụ công việc mơ ước.

Sức khoẻ: Bản thân đang làm việc với nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.