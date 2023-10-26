Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, vận mệnh ngày càng may mắn, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 09:00

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau dám nghĩ dám làm nên sớm đạt được thành công, con đường phía trước cũng bớt chông gai.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, vận mệnh ngày càng may mắn, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão dám nghĩ dám làm nên sớm đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Bản mệnh gặp nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đây là thời điểm để phấn đấu đạt được mục tiêu. Bản mệnh hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, chắc chắn sẽ phát huy được năng lực, nhờ đó gặt hái thành tựu.

Người tuổi Mão cũng có khả năng lãnh đạo, óc phán đoán, sự gan dạ nên có thể bắt đầu kinh doanh. Hãy thử đầu tư tài chính nhưng nhớ là cẩn thận làm từ nhỏ tới lớn. Thông qua các hoạt động và kế hoạch đầu tư đúng đắn, tài sản của người tuổi Mão sẽ tăng lên đáng kể.

26/10 chính là thời cơ để bản mệnh thể hiện sức mạnh bản thân, đón nhận những tin vui liên tiếp.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, vận mệnh ngày càng may mắn, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn rất tuân thủ nguyên tắc bản thân đề ra.

Công việc: Người tuổi Thìn có những thành công nhất định, luôn tuân thủ những nguyên tắc khi làm việc, bạn chú tâm đến những vấn đề lớn nhỏ trong công việc.

Tình cảm: Bạn có tình cảm với những người nhẹ nhàng, chăm sóc nhau và chia sẻ khi có những khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn chi tiêu đang tốt dần lên, bạn giỏi đảm nhận những việc tạo ra lợi nhuận lớn.

Sức khoẻ: Sức khỏe đang ổn định, bạn nên dành thêm thời gian thăm khám định kì. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, vận mệnh ngày càng may mắn, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại

Đúng ngày 31/10/2023, 3 con giáp sau làm việc gì cũng thành công, tích cực kiếm tiền, cuộc sống trong tương lai sẽ không phải lo lắng.

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