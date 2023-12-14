Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 14/12/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, mệnh son số đỏ, hưởng hồng phúc sâu dày, giàu có hết phần thiên hạ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi dễ gặp rắc rối với lãnh đạo. Đôi bên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm trái ngược. Thậm chí, bản mệnh còn tự đẩy mình vào thế bí do những suy nghĩ rối rắm và chồng chéo.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Hai người nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về nhau, chắc chắn quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Đây là lúc con giáp này cần bình tĩnh lại và hạ cái tôi xuống để có thể lắng nghe quan điểm của người khác. Muốn tìm ra phương hướng cho bản thân, bản mệnh cần xác định rõ điều mình cần làm trong thời điểm này là gì chứ đừng nên bận rộn vô mục đích.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Không chỉ là người siêng năng, thực tế và theo đuổi sự hoàn hảo, người tuổi Tuất còn vô cùng chú ý đến tiểu tiết, có kỹ năng phân tích tốt và làm việc trách nhiệm.

Sẽ không quá lời nếu nói khoảng thời gian này là cơ hội vàng để người sinh dưới bản mệnh tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Mặc dù con giáp này có thể cảm thấy áp lực và thách thức trong công việc nhưng kỹ năng phân tích và thói quen làm việc cẩn thận, tỉ mỉ sẽ giúp họ giải quyết những vấn đề này. Họ nên tập trung và kiên nhẫn, tiếp tục làm việc chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Tuổi Tuất cần tập trung, kiên nhẫn và tiếp tục xử lý công việc của bạn một cách cẩn thận. Ngoài ra, họ cũng nên tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực, tiếp tục làm việc chăm chỉ và đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn công việc, không muốn tình cảm bị đối xử tệ.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc đam mê công việc, làm không có ngày nghỉ.

Tình cảm: Người tuổi Hợi đã không chọn đúng người, cố gắng không nghĩ đến quá nhiều.

Tài lộc: Vững mạnh tài chính, thoải mái đầu tư không nghĩ ngợi nhiều.

Sức khỏe: Thích trải nghiệm, ăn nhiều món chay thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.