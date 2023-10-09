Tử vi ngày 9/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão yêu thích công việc sáng tạo, làm tốt những yêu cầu công việc.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão dối lừa, nên bạn không còn niềm tin vào tinh yêu.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão thích công việc sáng tạo, luôn mang những yếu tố năng lượng vào công việc.

Tài lộc: Tận hưởng khối tài sản gia đình để lại.

Sức khoẻ: Tốn công sức luyện tập, nhưng bạn không ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đón nhận sự phát triển mạnh mẽ trên phương diện tài lộc ngày 9/10. Con giáp này biết kiếm tiền và cũng biết quản lý tiền bạc. Ngoài việc chi tiêu cho những thứ cần thiết trong cuộc sống, bản mệnh cũng để ra được một khoản kha khá cho tương lai.

Ngoài công việc chính, tuổi Dần có thể để ra thêm một số tiền nhất định chuẩn bị cho tương lai. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, tuổi Dần cũng có thể chống đỡ được. Người làm công ăn lương vốn chăm chỉ, biết cách tích lũy nên cuộc sống không sợ túng thiếu. Bản mệnh vẫn nhiệt huyết với công việc, không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 9/10/2023 hôm nay, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.