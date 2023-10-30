Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 30/10/2023: 3 con giáp được ơn trên ban phước, tài vận lên hương, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 15:00

Vào đúng 17h chiều ngày 30/10 hôm nay, ai xui mặc ai, 3 con giáp sau may mắn và suôn sẻ đến bất ngờ, có cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tham vọng với vị trí cao.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mong muốn bạn đạt vị trí cao, luôn cố gắng.

Tình cảm: Tình cảm bạn luôn chủ động làm hoà, không muốn mâu thuẫn quá mức xảy ra. 

Tài lộc: Tạo nên mức chi tiêu mong muốn, làm việc ổn định.  

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 30/10/2023: 3 con giáp được ơn trên ban phước, tài vận lên hương, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 30/10 là những ngày khá may mắn với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, hãy coi đó là bước đệm thể có những bước phát triển trong sự nghiệp.

Về tài lộc, tuổi Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Những người tuổi Mão chỉ cần nắm bắt thời cơ này để tạo tiền đề cho tương lai của tuổi Mão thêm phần rực rỡ.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 30/10/2023: 3 con giáp được ơn trên ban phước, tài vận lên hương, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 30/10/2023: 3 con giáp được ơn trên ban phước, tài vận lên hương, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ mang đến may mắn, tài lộc và phú quý

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ mang đến may mắn, tài lộc và phú quý

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023 sẽ là thời gian cực kỳ tốt để 3 con giáp này phát huy hết sự may mắn của mình đang có để thu về thật nhiều tiền tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 30/10 tử vi ngày 30/10/2023 tuổi thân tuổi mão tuổi dần

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 35 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn