Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 30/10/2023: 3 con giáp được ơn trên ban phước, tài vận lên hương, đổi đời giàu sang phú quý

Vào đúng 17h chiều ngày 30/10 hôm nay, ai xui mặc ai, 3 con giáp sau may mắn và suôn sẻ đến bất ngờ, có cuộc sống sung túc, dư dả.
- Sau 16h30 hôm nay 30/10, THẦN PHẬT ĐỘ TRÌ top 3 con giáp 90% cơ hội trúng số độc đắc, lộc ào vào cửa trước - tiền ào vào cửa sau, nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ
- Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp XUI XẺO DỒN DẬP, tiền mất việc hỏng trong tuần, hết sức cẩn trọng
Tuổi Thân
Tử vi ngày 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tham vọng với vị trí cao.
Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mong muốn bạn đạt vị trí cao, luôn cố gắng.
Tình cảm: Tình cảm bạn luôn chủ động làm hoà, không muốn mâu thuẫn quá mức xảy ra.
Tài lộc: Tạo nên mức chi tiêu mong muốn, làm việc ổn định.
Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.
Tuổi Mão
Tử vi ngày 30/10 là những ngày khá may mắn với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, hãy coi đó là bước đệm thể có những bước phát triển trong sự nghiệp.
Về tài lộc, tuổi Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Những người tuổi Mão chỉ cần nắm bắt thời cơ này để tạo tiền đề cho tương lai của tuổi Mão thêm phần rực rỡ.
Tuổi Dần
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.
Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.
Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.
Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.