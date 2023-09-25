Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp gặp vận may lớn, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tài lộc ập tới bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 12:33

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau có vận khí ngày một khởi sắc, gặt hái được nhiều thành tích, sớm có cuộc sống giàu có.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Tý có hứng thú tìm hiểu những kiến thức mới mẻ. Con giáp này đã thấy quá nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại nên mong muốn có thể được tiếp xúc với những điều mới lạ hơn

Với tính cách năng động và tự tin, bản mệnh cũng không ngại là người đi đầu trong các hoạt động tập thể và giúp đỡ mọi người. Chính điều ấy giúp tuổi Tý càng lúc càng trở nên tỏa sáng hơn. Cấp trên chắc chắn sẽ dành cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Như vậy, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp gặp vận may lớn, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tài lộc ập tới bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Con giáp tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc, không chỉ có thay đổi lớn trong cuộc sống mà còn gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ cũng có thể gây dựng cho mình một tài sản đáng kể. Từ đây, với những tin vui tới tấp, lợi nhuận, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ không ngừng tăng lên.

Hôm nay (25/9), dù là công việc hay gia đình, người tuổi Tỵ đều có vô vàn điều đáng điều để ăn mừng. Họ biết cách sử dụng của cải để sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tăng lương dễ dàng và càng kiếm được nhiều tiền.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp gặp vận may lớn, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tài lộc ập tới bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuyện cũ bỏ qua, đón nhận nhiều niềm vui hơn.

Công việc: Người tuổi Tuất công việc không nên vì người khác mà thay đổi khuôn khổ làm việc, cố gắng nhiều hơn.

Tình cảm: Tâm tư tình cảm đôi lúc vì người khác mà thay đổi bản thân quá lớn.

Tài lộc: Biết thiết kế cho bản thân hướng đầu tư đúng chuẩn.

Sức khoẻ: Ngủ nhiều không tốt, tinh thần dễ uể oải.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp gặp vận may lớn, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tài lộc ập tới bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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