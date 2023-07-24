Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 24/7/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó.

Với người đã lập gia đình, bản mệnh và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai người luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Con giáp này còn có một ngày tràn đầy niềm vui. Người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bản mệnh còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy, giỏi đánh giá tình hình và nắm bắt thời cơ nên càng thích hợp với công việc kinh doanh.

Bản mệnh rất tin tưởng vào phán đoán của bản thân, ý kiến của người xung quanh chỉ mang tính tham khảo với bản mệnh chứ hiếm khi có thể tác động hay làm lung lay quyết định của bản mệnh.

Trời phú cho người tuổi Ngọ khả năng quản lý tài chính tài chính nên bản mệnh rất ít khi rơi vào tình trạng cháy túi hoặc thiếu tiền. Bản mệnh luôn biết nắm bắt cơ hội và sử dụng sự thông minh nhạy bén của mình để thay đổi cuộc đời.

Người tuổi Ngọ còn giỏi giao tiếp nên rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Nhờ các yếu tố trên nên người tuổi Ngọ khá phù hợp với công việc kinh doanh. Giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm, tài sản của người tuổi Ngọ cứ vậy mà tăng lên không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!