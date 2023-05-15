Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (15/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 15/5/2023 hôm nay, tuổi Mùi khó có thể phát huy được tiềm năng của mình. Cấp trên thường tìm cách gây khó dễ khiến bản mệnh phải tốn thời gian giải quyết những công việc lặt vặt.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp của mình. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại bản mệnh. Thay vì trốn tránh, bản mệnh nên đối mặt với kẻ đó để có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

May mắn là con giáp này có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà nửa kia dành cho mình. Dù có những lúc bản mệnh không vui hay không hiểu mà trách lầm đối phương thì đối phương cũng vẫn sẵn lòng thấu hiểu và tha thứ cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 15/5 đến 21/5/2023 là một tuần nhiều hy vọng đối với tuổi Tuất. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bản mệnh hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình.

Vận trình tài lộc càng về cuối tuần lại càng hanh thông hơn. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì, tuổi Tuất cũng sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Có lẽ ai cũng quý trọng bản mệnh nên luôn tìm cách hợp tác với bản mệnh. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp này con đường đúng đắn để làm giàu.

Trên phương diện tình cảm, tình duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bản mệnh cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bản mệnh sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình.

Với những người đã lập gia đình, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!