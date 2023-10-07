Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (7/10/2023): 3 con giáp vận khí tươi tốt, tài lộc chạm đỉnh, cứ buôn bán là phát đạt

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 16:43

Tử vi ngày 7/10/2023 của 12 con giáp dự báo đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, có thể phát huy thế mạnh của mình và lấn sân sang những lĩnh vực mới.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay hân hoan trong những dự định mới.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn cẩn thận khi làm việc, luôn biết cách vượt qua thử thách. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm không ngọt ngào như mong đợi, bạn học cách chia sẻ với đối phương chân thành.   

Tài lộc: Học cách cải thiện tài chính nhanh nhất, đảm bảo bền vững. 

Sức khoẻ: Sức khỏe thể chất đang dần tốt hơn. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (7/10/2023): 3 con giáp vận khí tươi tốt, tài lộc chạm đỉnh, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần thông minh, tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh có khả năng trở thành người lãnh đạo tài giỏi. Một trong những nhược điểm của con giáp này là hơi bảo thủ, ít chịu khó tiếp thu ý kiến của người khác. Tuy nhiên, theo thời gian, bản mệnh sẽ dần khắc phục được vấn đề này.

Theo tử vi hôm nay ngày 7/10/2023, người tuổi Dần được cát tinh soi chiếu nên vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể dễ dàng hoàn thiện các kế hoạch mà cấp trên giao phó. Người làm kinh doanh có thể phát huy thế mạnh của mình và tìm hiểu thêm để lấn sân sang những lĩnh vực mới.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (7/10/2023): 3 con giáp vận khí tươi tốt, tài lộc chạm đỉnh, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 7/10/2023 hôm nay, tuổi Tý may mắn chủ yếu đến từ công việc chính đang làm. Một số người đang có ý định đi học thêm ngoại ngữ hoặc thêm kỹ năng mới để thăng tiến. Con giáp này cứ nỗ lực vì sự nghiệp của mình, trời sẽ không phụ.

Vận tiền bạc của con giáp này cũng tốt, vận may đến từ thu nhập chính, bản mệnh có thể kiếm được kha khá tiền. Con giáp chịu khó, chịu khổ, vì cơm áo gạo tiền, sẵn sàng hy sinh cho công việc, nên có được thành quả là nhờ sự nỗ lực, vận may chỉ là một phần nhỏ.

Tiếc là vận trình tình cảm đi xuống, có điềm tranh cãi với người thân hoặc bất đồng quan điểm với bạn bè. Tuổi Tý khá nóng tính, không có quan niệm nhún nhường một ai nên cũng dễ làm mất lòng người khác, thi thoảng lại có xích mích nhỏ nổ ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (7/10/2023): 3 con giáp vận khí tươi tốt, tài lộc chạm đỉnh, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Tử vi 4 ngày liên tiếp (8, 9, 10 và 11/10): 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền

Theo tử vi 4 ngày liên tiếp tới đây, 3 con giáp sau có tài lộc vượng phát, đón nhận các cơ hội hợp tác làm ăn mới.

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