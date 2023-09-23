Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy (23/9): 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài chính hanh thông, hốt đầy tài lộc vào túi

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có công việc tốt, bạn không còn nhiều lo lắng về kinh tế.

Tình cảm: Hiểu bản thân muốn gì, nên bạn chọn cô đơn để có nhiều thời gian tập trung sự nghiệp.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có ý chí cao trong công việc, vị trí hiện tại đã tốt, được cân nhắc thăng chức.

Tài lộc: Không còn lo lắng chuyện kinh tế, bạn đã biết bản thân đầu tư đúng lĩnh vực.

Sức khoẻ: Thức đêm nhiều, mắt cay, khó ngủ lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh đã có tinh thần mạnh mẽ, sống lạc quan yêu đời và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Phần lớn người tuổi Mùi đều rất độc lập, sống không phụ thuộc vào ai. Bản mệnh thích sáng tạo và muốn tự mình tạo ra một cuộc sống sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Vào giai đoạn tiền vận, người tuổi Mùi có thể gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung vận thì mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Đúng 17h chiều nay (23/9), người tuổi Mùi sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ, cũng như có cơ hội đổi đời ngoạn mục. Lúc này, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ được thần Tài và quý nhân chiếu cố mà còn có cơ hội làm giàu bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Mão tiền đổ về tay, có thể thấy nỗ lực của bản mệnh đang được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng nên để ý tới sức khỏe của mình nữa, đừng làm việc quá nhiều tới mức kiệt sức.

Để có được thu nhập mong muốn, con giáp này có thể chịu nhiều áp lực hơn, nhưng cũng vì thế, trong tương lai tuổi Mão cũng sẽ có xu hướng thay đổi môi trường sống hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần thời gian để cân nhắc lại mọi thứ.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão nhận ra ai đang thật lòng với mình và cho đối phương cơ hội. Những cặp đôi lúc này cũng có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm sau khi cùng nhau trải qua sóng gió.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.