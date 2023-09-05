Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp cực vượng tài lộc, công danh sự nghiệp khởi sắc, làm gì cũng thành công rực rỡ

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần khởi sắc rất nhiều so với tháng trước. Bản mệnh dễ dàng đi đúng hướng và không tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới.

Nếu có ý định khởi động việc kinh doanh trong một lĩnh vực mà bản mệnh hiểu rõ và nhiều đam mê thì nên tiến hành ngay. Chỉ cần người tuổi Dần theo đuổi cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bản mệnh sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực.

Người tuổi Dần có nhiều cơ hội đầu tư, làm ăn hay ho và điều bản mệnh cần là thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, từ đó đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất.

Nhiều người độc thân sẵn sàng mở rộng mối quan hệ, tham gia hẹn hò vào các ngày cuối tuần. Khi người tuổi Dần lạc quan, vui vẻ thì sẽ có nhiều nhân duyên tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có lựa chọn phù hợp với bản thân.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có những lựa chọn mới, bạn không ngại thử thách, luôn cố gắng hết mình hoàn thành.

Tình cảm: Trải qua những ngày cùng cực, tinh thần và tình cảm được đong đầy hạnh phúc.

Tài lộc: Đau ví khi chi tiêu mua sắm lớn cho những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Tư duy mới, tinh thần mới, luôn vui vẻ, lạc quan.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.