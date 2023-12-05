Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 5/12/2023, 3 con giáp vận số đỏ chót, tài lộc dồi dào, đếm tiền mỏi tay

Tử vi hôm nay ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui cuối ngày.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc tỉ mỉ, chú tâm từng chút nhỏ trong công việc.

Tài lộc: Nguồn kinh phí bình ổn, luôn giữ kinh tế tốt.

Sức khoẻ: Công việc và sức khoẻ luôn được đi đôi cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu là người ổn định, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cũng như tính kỷ luật cao. Họ thường thực tế và hướng tới kết quả.

Đúng 5/12, người tuổi Sửu sẽ chào đón sự xuất hiện của những quý nhân, giúp cho công việc, tiền bạc của họ đều phát triển hơn. Tính cách của người tuổi Sửu cứng rắn và quyết đoán, đó là đức tính mà được những quý nhân coi trọng.

Quý nhân của người tuổi Sửu trong tháng này có thể là những người đàn anh, đàn chị có kinh nghiệm, đã đạt được thành công trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể là người cùng chí hướng với người tuổi Sửu. Trong tháng này, cuộc sống của người tuổi Sửu phần lớn là nhiều sự tích cực. Vậy nên đây cũng là thời điểm họ có thể cân nhắc, dũng cảm, kiên trì thực hiện những bước đi tiếp theo trong mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 5/12/2023 hôm nay, tuổi Dần có nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Con giáp này thoải mái phát huy những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, lại được làm việc đúng sở trường nên giành được những bước tiến lớn trong sự nghiệp là điều hiển nhiên.

Bản mệnh nhiều ý tưởng mới, luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ, sẵn sàng để học hỏi và bước qua những chướng ngại vật. Đây chính là động lực cho con giáp này khởi động những dự định, kế hoạch phát triển mà bản thân đã ấp ủ từ rất lâu trước đó.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại nhiều thăng trầm. Dù có cảm xúc khá mãnh liệt nhưng con giáp này không khéo léo bày tỏ nên dễ gặp rắc rối trong quá trình thể hiện cảm xúc của mình với nửa kia. Con giáp này có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.