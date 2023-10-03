Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có niềm vui tài lộc, ôm khối tài sản cực khủng, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 16:15

Đúng 17h ngày 3/10/2023, 3 con giáp sau tài chính rất tốt, buôn may bán đắt, tiền bạc gia tăng nhờ có thêm nguồn thu mới.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay rất khôn ngoan trong việc phân chia thời gian làm việc.  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất khôn ngoan, biết dành cho bản thân những lợi thế có thể đạt được kết quả thành công nhất.      

Tình cảm: Bạn và người yêu tình yêu còn mới mẻ, còn nhiều điều cả hai cùng khám phá. 

Tài lộc: Quan tâm rất lớn đến nguồn tài chính mới, lo lắng khi thiếu hụt nguồn đầu tư. 

Sức khoẻ: Để tâm sức khoẻ, tránh nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có niềm vui tài lộc, ôm khối tài sản cực khủng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có quyết tâm. Họ luôn muốn tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa, có đủ tài chính để chăm lo cho gia đình.

Tử vi dự báo rằng, ngày 3/10, tuổi Dần gặp nhiều thuận lợi hơn trên con đường công việc, học hành, thi cử. Dù làm gì, bản mệnh cũng được quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Dậu đang tự kinh doanh cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực trong việc buôn bán. Bản mệnh buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao. Người làm công ăn lương không gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các kế hoạch được giao, thu nhập cũng có xu hướng tăng lên.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có niềm vui tài lộc, ôm khối tài sản cực khủng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 3/10/2023 hôm nay, tuổi Tuất làm việc tự chủ, có định hướng, tự tin và bản lĩnh hơn. Dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn nhưng bản mệnh khá thản nhiên, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ và giải quyết mọi việc gọn gàng, xuất sắc, nâng cao được uy tín trong tập thể.

Tình hình tài chính của tuổi Tuất cũng rất tốt, tiền bạc gia tăng nhờ có thêm nguồn thu mới. Những tưởng đây là may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng thực chất nó lại chính là thành quả của bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua luôn cần cù, nỗ lực cố gắng bền bỉ.

Vận trình tình cảm của con giáp này ổn định hơn, đôi lứa hài hòa gắn kết có nhiều dự định mới cho tương lai. Với người độc thân, sự năng động vui tươi của bản mệnh rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh tìm thấy một nửa cuộc đời mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có niềm vui tài lộc, ôm khối tài sản cực khủng, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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