Tử vi hôm nay ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn có khoản dự phòng trong tài khoản.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn mong đợi đối phương thay đổi vì bạn, nhưng cần thời gian tìm hiểu.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn bận rộn với công việc, làm nhiều việc cùng một lúc, chưa có thời gian rảnh dành cho những việc khác.

Tài lộc: Bạn luôn có khoảng dự phòng cho bản thân khi có chuyện gì không may xảy ra.

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian ăn uống, tịnh dưỡng khi cơ thể đã làm việc liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tầm nhìn tốt, tích cực thể hiện bản thân, có dũng khí đối mặt với các thử thách nên thành quả đạt được không nhỏ.

Hôm nay 28/11 là thời gian tốt để họ cất cánh. Trong tháng này, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn sẽ hanh thông, càng ngày càng giàu có

Trước thềm năm mới họ cũng đón nhận nhiều điều bất ngờ đáng phần khởi. Điều này cũng khiến cho tốc độ thành công của họ ngày càng ổn định.

Con giáp tuổi Thìn không cần lo lắng về những khó khăn của cuộc sống. Chỉ cần hãy kiên trì bám trụ con đường họ chọn, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 28/11/2023 hôm nay mang đến tín hiệu đáng mừng cho các kế hoạch của tuổi Sửu. Nếu có cơ hội tốt tìm đến, đừng ngại dấn bước khỏi vùng an toàn để khám phá thêm về bản thân.

Tuy nhiên, may mắn thường đi kèm thử thách và trách nhiệm. Do đó, thời gian này đòi hỏi bản mệnh phải tự nâng cấp bản thân lên để thích nghi hơn với tình hình, đừng ngại khó khăn, hãy dám đối mặt với chúng.

Ngày này mọi khó khăn của tuổi Sửu bị đẩy lùi. Con giáp này rút ra kinh nghiệm cho mình đó là, dù trong công việc hay tình cảm, sự ngay thẳng và tự tin là chìa khóa giúp bản mệnh đạt được thành quả tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.