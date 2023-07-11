Tử vi ngày 11/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tận dụng tốt khả năng của bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, những bạn độc thân chưa tìm được người phù hợp với chính mình.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dậu có nhiều thời gian tìm hiểu rõ công việc, cố gắng đạt thành tựu tốt

Tài lộc: Về mặt tài chính, thành tựu có nhiều, nhưng bạn không biết cách quản lí chi tiêu hiệu quả.

Sức khoẻ: Sức khoẻ được cải thiện như mong đợi nhờ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năng lực cá nhân của người tuổi Hợi sẽ tăng lên rất nhiều trong cuối ngày. Bản mệnh sẽ tỏa sáng ngay từ trong mùa hè này và gặt hái những thành quả nhất định.

Tư tưởng của người tuổi Hợi có những thay đổi tích cực. Bản mệnh biết cách nuôi dưỡng niềm đam mê với công việc của mình hơn bao giờ hết và sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn cho một tương lai tươi sáng hơn.

Thời gian tới, rất có thể sẽ có các sự kiện công cộng liên quan đến nghề nghiệp, các cuộc họp lớn, chuyến đi công tác,… sẽ là cơ hội để thể hiện bản thân. Năng lực cá nhân của người tuổi Hợi, hình ảnh, mức độ phổ biến cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Sẽ có nhiều người công nhận hiệu suất và khả năng của bản mệnh. Vì vậy một số người có thể có sự thăng tiến trong thời gian tới.

Nhân duyên của người tuổi Hợi cũng được dự báo khá tốt, nhất là nhân duyên với nữ giới. Quý nhân của người tuổi Hợi có thể sẽ là một đồng nghiệp nữ hay sếp nữ. Bản mệnh cũng có thể cảm nhận được sự giúp đỡ của đối phương nên đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp.

Về tính cách, người tuổi Hợi không thích dựa dẫm vào người khác nhưng sự hỗ trợ vô tình của quý nhân cũng giúp bản mệnh đạt bước tiến rất nhanh. Đó có thể coi là phước lành bất ngờ mà bản mệnh nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 11/7/2023 hôm nay, tuổi Tỵ đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường sự nghiệp. Con giáp này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẵn sàng nhận thêm các nhiệm vụ khó nên được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Người có chức có quyền khẳng định được vị thế và cái uy của mình nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Con giáp này hoàn toàn có thể giúp tập thể đạt được những thành tựu to lớn hơn, vì thế hãy tiếp tục cố gắng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.